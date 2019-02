Seks mål da Viking slo Sandnes Ulf

Da er det over, det startet jevnt men endte overlegent. Takk for følget, og husk at vi kommer med reaksjoner på kampen.

MÅÅÅL! Og der er det 5-1 fint angrep av Viking når ballen ender hos Bytyqi, den setter han trygt. 87 minutter spilt.

MÅÅÅL! Der noterer Thorstvedt seg med hat-trick, og nok en gang er det på distanse. Denne gangen har han 18 meter til mål og klinker til, langt nok ut og opp mot hjørnet til at den sitter. 4-1 etter 77 minutter.

76 minutter spilt og det er nære for Viking igjen, denne gangen er det Ibrahimaj som finner Bytyqi, men avslutningen blokkeres.

Etter 71 minutter kontrer Viking med høy fart i det Bytyqi tar med seg ballen 50 meter. ruller på tverss til Ibrahimaj, som setter avsluttningen utenfor.

Det klappes når Viking skal gjøre bytte. Høiland skal av, Fredrik Torsteinbø er offisielt i gang igjen etter skaden. 64 minuuter.

Morten Bjørlo får det gule kortet for å legge Kristian Thorstvedt i bakken. 61 minutter.

MÅÅÅL! Thorstvedt får all verdens tid akkurat utenfor gjestenes 16-meter. Han får stilt inn siktet og prikker 3-1. 58 minutter spilt.

Etter 52 minutter er det nesten igjen, Sale kommer i volsom fart og Heigre bruker litt for lang tid på utspark. Ballen tar i Sale, men ender opp hos Ulf-forsvaret.

Kjempesjanse for Viking igjen, ballen går på tverss gjennom Ulf sin 16-meter, men ingen fra noen lag klarer å komme på den. 47 miutter spilt.

MÅÅÅL! her tar vi det rett fra start! Zymer Bytyqi sender Viking opp i ledelsen. 2-1 etter 46 minutter.

Da er vi i gang med de siste 45.

2. omgang

Det ebber ut 1-1 i 1. omgang. Viking fikk en mulighet på tampen med frispark midt på Ulf sin halvdel. Den muligheten klarer de ikke å omsette.

Det er lagt til 1 minutt.

Vi har beveget oss inn i de siste fem av første omgang. Det blir knuffing foran Vikings mål når Sandnes Ulf skal ta corner. Dommeren løser det med prat.

Så er det kok. Thorstvedt blir liggende nede inne i Ulf sin 16-meter. Dommeren blåse ikke før det også ligger en Sandnes-spiller nede og ballen går ut til kast. Blir ikke noe mer ut av det. Klokka har kommet til 35.

31 minutter spilt og Høiland kaster bort en kjempesjanse for Viking.

Tripic skal klarere en ball på midtbanen, drar til i både ball og brøl. Får tydelig vondt, halter litt, men ser ut til å løpe det av seg. Det er spilt 25 minutter.

Etter 20 minutter har det blitt god fyr i kampen. Begge lag åpnet litt forsiktig, men nå produseres det sjanser.

MÅÅÅL! Og så er vi like langt, ballen legges inn i feltet, det ender med at Kristian Thorstvedt banker den inn. 1-1 etter 15 minutter.

MÅÅÅL! Gjestene tar ledelsen. Akynemi fyrer av et skudd, Austbø må gi retur. Returen settes i mål, speaker krediterer Vegard Erlien, men det var Adrian Berntsen som ekspederte den. Dermed står det 0-1 etter 12 minutter.

Ingen store sjanser de første fem minuttene. Ulf har vært innenfor Viking 16-meter ved flere annledninger for å gi det et forsøk. Pål Heigre i Sandnesburet har stort sett fått følge kampen på avstand.

Det tok tre minutter før Tommy Høiland pådro seg gult kort.

Da er vi i gang!

1. omgang

Viking og Sandnes Ulf har møtt hverandre ni ganger tidligere, åtte i serie og én gang i cupen. Status er fire Viking-seire, fire uavgjorte og en seier til Sandnes Ulf. Det er riktignok Sandnes Ulf som har tatt siste stikk. De vant hjemme i august.

Viking sitller med følgende lag:

Iven Austbø - Sondre Bjørnshol, Runar Hove, Axel Andresson, Rolf Daniel Vikstøl - Zymer Bytyqi, Ylldren Ibrahimaj, Samuel Firdjonsson, Zlatko Tripic - Tommy Høiland, Kristian Thorstvedt.

Mens dette er laget Sandnes Ulf byr på:

Pål Heigre - Taipo Heikkilâ, Akinshola Akinyemi, Jasmin Bogdanvic, Bjørnar Holmvik - Johannes Laaksonen - Kachi, Morten Bjørlo, Adrian Berntsen, Vegard Erlien - Sanel Kapidzic