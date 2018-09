Rogalandsavis

Følg RA Sporten på Facebook !

Sandnes og Nærbø møttes for første gang på to år for å avgjøre hvem som fikk æren av å gå videre til fjerde runde i cupen. De lyseblå gikk knallhardt ut og startet scoringsfesten i lokaloppgjøret.

Etter den første omgangen gikk lagene til pause på stillingen 16-15, i en jevnbyrdig omgang mellom lagene som skiftet divisjon foran årets sesong. Ut over i andre omgang ble nivåforskjellen litt mer tydelig, og til slutt vant Næbø ganske komfortabelt med åtte mål.

– Vi leverte en grei nok første omgang, selv om det ikke var noe storspill av noen av lagene. Det var nok et Nærbø som ikke var helt påskrudd, mens vi var disiplinerte og tålmodige. Den andre omgangen startet med for mange innspill til strek, og en 6-7 tekniske feil slik at vi fikk kontringer i mot som avgjorde kampen, sier Sandnes-trener Dalibor Sedjak.

LES OGSÅ: Knallhard motstand for både Sola og Viking i cupen

Hamre tilbake til seriestart

– Nivåforskjellen er ikke enorm, men den er stor nok. Når du taper med nesten ti mål innebærer det en ganske stor forskjell på lagene. Det er et stykke opp til Nærbø for øyeblikket, sier Sedjak.

Lars Sigve Hamre var ikke med da Sandnes tapte for Nærbø, men Sandnes-treneren sier at han forventer å ha Hamre tilbake til helgens serieåpning borte mot St. Hallvard.

– Lars Sigve er en viktig spiller for oss, og han blir med i serieåpningen. Ut over det mangler vi fortsatt tre bakspillere som er ute med skade, så bredden bak er ikke den største. Vi fikk ingen nye skader mot Nærbø, så alle de tilgjengelige spillerne er klare for kamp, sier Sedjak.

LES OGSÅ: Rivaliseringen lever også på håndballbanen