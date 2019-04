SAS-streiken fører til utsolgte avganger hos Norwegian

Norwegian flyr som vanlig, men setter ikke inn ekstra fly. Svært mange flygninger er utsolgt både i Norge og til utlandet.

– Vi har veldig mange fulle fly. Det er klart at streiken påvirker salget hos oss, sier senior kommunikasjonsrådgiver Astrid Mannion-Gibson i Norwegian til Aftenposten.

Vy melder om stor pågang og fulle ettermiddagstog, spesielt på regiontogene.

– Vi følger med fortløpende utover dagen. Det er foreløpig ikke satt opp ekstra tog eller ekstra vogner fordi dette kom på nokså kort varsel, sier strategisk kommunikasjonsrådgiver Nina Schage i Vy.

Økt kapasitet

Rundt 1500 SAS-piloter i Norge, Sverige og Danmark er i streik etter bruddet i meklingen mellom NHO luftfart og pilotforeningene tidlig fredag morgen.

Om lag 500 av disse pilotene er norske, og over 670 flyavganger er fredag innstilt som følge av streiken. SAS vurderer fortløpende om flere flygninger skal innstilles.

Nor-Way Bussekspress har økt kapasiteten blant annet til og fra Stavanger som følge av streiken.

– Vi gjorde en analyse før vi gikk hjem i går kveld. Da merket vi en viss økning og vi har derfor ekstra beredskap på strekninger vi vet det kan sprekke på, sier Merethe Olsen, administrerende direktør i Nor-Way Bussekspress til Stavanger Aftenblad.

De hadde fredag formiddag fortsatt ledig kapasitet og det står ekstrabusser klare dersom behovet melder seg.

Widerøe går

Widerøes fly går som normalt, og informasjonssjef Catharina Solli anbefaler Torp som et alternativ til Oslo lufthavn for flygninger til eller fra Stavanger, Bergen eller Trondheim.

– Mange er fremdeles av den oppfatning at Widerøe er delvis eiet av SAS og at alle Widerøes reiser kan bestilles via sas.no. Beklageligvis er det mange av våre flyginger som ikke kommer opp som reisealternativ når man søker via SAS og derfor anbefaler vi reisende å bestille sine billetter i andre kanaler, sier Solli.

