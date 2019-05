– Jeg tror at partene nå trenger å løse dette. Det er derfor vi sitter her, sa forbundsleder Yngve Carlsen i Norsk Flygerforbund til NTB da han torsdag formiddag ankom Riksmeklerens kontor i Grensen i Oslo.

Da hadde det gått nesten 24 timer siden partene satte seg ned for å gjenoppta dialogen og jobbe fram mot en enighet i oppgjøret. Partene kan være noen timer unna en løsning, slik at pilotene kan gjenoppta arbeidet og SAS-flyene kan komme seg på vingene igjen.

– Jeg håper det, men jeg har ikke kontroll på dette. Jeg kommer hit nå for å se hvordan det går. Jeg er mer optimistisk nå enn jeg var da vi startet onsdag, sier Carlsen, som poengterer at det er partenes ønske om å finne en løsning som gjør at de fortsetter meklingen på andre døgnet.

Han vil verken kommentere innholdet i meklingen, hvor stor avstanden er mellom partene eller hvor nær de er en løsning. Likevel bekrefter han at det er arbeidstidsspørsmålene som er de viktigste for pilotene.

Pilotene krever gunstigere og mer forutsigbare turnuser i tillegg til økt lønn og større sikkerhet for arbeidsplassene.

SAS-ledelsen har på sin side beskyldt pilotene for å stille krav som truer selskapets lønnsomhet.

Innstilte avganger

Partene har meklet siden klokka 11 onsdag.

Dette var første gang NHO Luftfart og pilotene i Norsk Flygerforbund og Parat møttes siden meklingen før helgen endte med brudd, noe som førte til den pågående pilotstreiken som nå er inne i sin sjuende dag.

Torsdag er til sammen 709 avganger innstilt, og 54.000 passasjerer er rammet.

Medberegnet avgangene som er varslet innstilt torsdag, er til sammen 4.015 avganger innstilt, og 380.917 passasjerer er rammet i streiken som har pågått i nær en uke.

Stor konflikt

Riksmekler Mats Wilhelm Ruland har kalt streiken den største arbeidskonflikten i Norge på mange år.

– Det berører veldig mange tredjeparter hardt, og det berører også selskapet og pilotene, derfor er det viktig å få løst denne konflikten, uttalte han til TV 2.

Ifølge svenske Dagens Nyheter er også svenske og danske representanter fra SAS og berørte fagforeninger på plass i Oslo under meklingen.

Permitterte kabinansatte

Onsdag ble rundt 930 kabinansatte og 70 stuere i SAS permittert som følge av streiken fordi selskapet ikke lenger klarer å sysselsette dem.

Likevel har pilotene høstet støtte fra kolleger både på bakken og i kabinen.

