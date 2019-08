SAS åpner direkterute fra Stavanger til Manchester

SAS har løpende utvidet direktetilbudet til Manchester i samsvar med den økte etterspørselen for reiser til det britiske øyriket, og interessen for engelsk fotball spesielt. Fotballklubbene Liverpool, Manchester United, Manchester City og Leeds United har store tilhengerskarer i Norge, og med direktefly til Manchester Airport så kommer man raskt og effektivt til de store fotballopplevelsene i regionen.

- Interessen for engelsk fotball er stor, og nå legger SAS ytterligere til rette for at enda flere nordmenn kan reise raskt og effektivt for å se sine favorittlag i aksjon på de berømte arenaene, sier finansdirektør Torbjørn Wist i SAS. – Vi er det selskapet som har flest flyforbindelser mellom Skandinavia og Manchester.

Dette melder SAS i en pressemelding.

SAS flyr også til Manchester fra både Oslo og Bergen, i tillegg til flere daglige avganger mellom Oslo og London. I vinterprogrammet flyr SAS hele 49 ukentlige avganger til Manchester fra Skandinavia.

- Vi har latt oss fascinere av Liverpools sportslige suksess og Ole Gunnar Solskjærs populære inntreden i Manchester United, som åpenbart har inspirert mange nordmenn til å reise til kampene. Det er gledelig å kunne respondere på dette gjennom å opprette så mange direkteflygninger med SAS, sier Torbjørn Wist.

Direkteruten fra Stavanger til Manchester vil gå to ganger i uken, mandag og fredag, og ruten flys med Boeing 737. Første avgang fra Stavanger er 8. november.