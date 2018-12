– Sånn skal ikke barn ha det

På facebooksiden «Politiets nettpatrulje - Sør-Vest» har en av distriktets innsatsledere, Torleif Paulsen delt en historie fra julaften. Innlegget starter med tittelen «Jeg tenkte: Slik skal ikke barn ha det på julaften.»

I skrivende stund har innlegget blitt delt mer enn 1100 ganger og fått over 3600 likes.

– Vi valgte å dele dette fordi det er en historie jeg husker godt. Dessverre er det ikke en enestående historie. Jeg har ikke jobbet kvelden på julaften hvert år, men jeg har nok jobbet minst en vakt i julen hvert år. Det hører til unntakene at jeg ikke har vært ute på en lignende sak, sier Paulsen til RA.

– De gråt ikke, men var triste

I innlegget deler Paulsen en historie fra hans 27 år i jobben som politimann. Han og makkeren fikk beskjed om å rykke ut til husbråk på julaften.

«Vi kjørte til et tilsynelatende vanlig hus, men på utsiden ble vi møtt av far som var dypt fortvilet og ba om hjelp. Da vi gikk inn i huset, ble vi møtt av en svært beruset og aggressiv mor som skjelte oss ut og mente vi burde gå. Hun var ikke i stand til å ta vare på hverken seg selv eller andre, så vi kontaktet barnevernet og bestemte at hun måtte inn i arresten.

Huset var pyntet, og jeg hørte julemusikk fra stuen. Der satt de to barna i sofaen, og jeg stusset over at de fortsatt gikk i pyjamas. TVen sto på, men barna så ikke på skjermen. De hadde hver sin julesokk foran seg på bordet, og blikket mitt møtte to sett

barneøyne som ikke lyste slik de skal på julaften. De gråt ikke, men var triste. Slik skal ikke barn ha det på julaften.», skriver Paulsen i innlegget.

Slåss foran nevøer og nieser

I historien Paulsen har delt på Facebook forlater politiet far og barn med et håp om at de kan redde stemningen på julaften. Dessverre er det ikke alltid sånn.

– Det er avhengig av tidspunktet vi kommer inn på. I den situasjonen kom vi inn tidlig. Hvis problemene har holdt på lenge, eller det er sent på kvelden er det ofte lite håp for stemningen samme dag. Men kanskje det er håp for resten av høytiden, sier Paulsen.

Og det er ikke bare foreldre som kan opptre på en måte som gjør det vanskelig for barn å nyte julaften.

– En jul rykket vi ut til husbråk der to brødre i 20-årene var i full slåsskamp. De hadde ikke barn selv, men blåøyde nevøer og nieser satt og så på onklene sine gyve løse på hverandre mellom julepresanger og juletre. De er ikke lett for verken barn eller voksne å

finne en god stemning selv om vi tar med onklene, sier Paulsen.

Må tørre å si i fra

En er selv ansvarlig for alkoholinntaket i juleselskapene. Men Paulsen ønsker også å få fram at vi bør bli bedre til å si ifra når vi ser noen få i seg for mye.

– Vi må tørre å si ifra. Det er vi for dårlige på. Hvis man ser noen drikke for mye, så finn en mulighet til å si ifra til dem på tomannshånd. Får man gjort det tidlig nok og det blir en «mellom deg og meg»-sak, så løser det seg gjerne fint, sier Paulsen.

«Julaften er barnas høytid, og jeg mener den skal foregå på barns premisser. Stort alkoholinntak er ikke blant disse.», skriver Paulsen i innlegget.

– Nå er det jula som er fokuset, men dette er egentlig noe vi skal huske på til 17.mai, bryllup og andre festlige lag hele året, legger Paulsen til.