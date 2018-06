Sandnes Ulf tapte sin tredje strake

Rogalandsavis

Der er det slutt, og dommer Steinar Hauge blåser i fløyta for siste gang. Sandnes Ulf taper sin tredje strake kamp, men forholdene tatt i betraktning leverer Sandnes Ulf en absolutt godkjent bortekamp. Bare ett øyeblikks uoppmerksomhet gjorde at Erlend Hustad fikk muligheten til å avgjøre kampen, men Sandnes Ulf hadde muligheter til å utligne.

På overtid i Notodden nå, og det ser tøft ut for Sandnes Ulf å få med seg noe herfra. Sandnes Ulf presser på, men får ikke til noen opplagte målsjanser.

Sandnes Ulf med en gigantisk mulighet for å utligne. Kristian Brix legger et innlegg som går akkurat over keeper rekkevidde, og som blir headet tilbake. Der venter Herman Kleppa, men skuddet blir blokkert på streken. Enorm mulighet.

Kvarteret igjen nå i Notodden, og Sandnes Ulf har hevet seg de siste minuttene. Er det en aldri så liten sluttspurt vi er vitne til her da?

Fem minutter etter timen spilt setter Kachi ballen i nettet for Sandnes Ulf, men også han blir avblåst for offside. En Notodden-forsvarer prøver å klarere ballen, men måker den rett i Vegard Erlien og i bakrom til Kachi. Nigerianeren setter ballen nydelig rett i krysset, men uansett hvor god avslutning det var, så lå Kachi marginalt på feil side.

MÅÅÅL : Notodden går opp i ledelsen drøye ti minutter ut i andre omgang. Hjemmelaget snur spillet fint med en ball ut til Martin Brekke, som slår ballen flatt inn i Ulfs 16-meter på første touch. Et uopmerksomt lyseblått forsvar lar Erlend Hustad snike seg frem og sette ballen i mål.

Axel Kryger lader kanonen og skyter fra 20-22 meter, men skuddet sniker seg utenfor. Spørs nok om ikke Notodden-keeper Nils Johansson hadde tatt den.

Andre omgang er i gang.

2.omgang:

Der blåser dommeren til pause, og det er 0-0 etter de første 45 minuttene. Notodden var klart best i starten av omgangen, og fikk et mål korrekt annulert etter fem minutters tid. Sandnes Ulf spiste seg inn i omgangen, og var helt med på notene den siste halvdelen av omgangen uten å skape all verden offensivt. Sæternes var tvunget til å bytte innpå sin eneste seniorspiller på benken etter ni minutter, da Andreas Dybevik erstattet Ari Mohr Jonsson.

Like før pause får Sandnes Ulf sin beste sjanse i omgangen. Brix legger igjen til Kachi, som drar seg inn i Notoddens 16-meter. Vendingen er meget god, og nigerianeren prøver å legge ballen bort i lengste hjørne. Skuddet går imidlertid et stykke over.

Hjemmelaget varter opp med et godt angrep, men Martin Holmen setter innlegget fra høyre utenfor. Seks minutter igjen til pause.

Notodden har vært klart best her i det vi nærmer oss halvtimen spilt. Divisjonens toppscorer Erik Midtgarden har vært farlig frempå ved flere anledninger, men de siste fem minuttene har Sandnes Ulf jobbet seg inn igjen i regnværet i Notodden.

Etter ni minutters spill skjer det som nesten ikke kan skje for Sandnes Ulf. Ari Mohr Jonsson må ut med en kneskade, og Andreas Dybevik må inn. Da er det altså bare én utespiller igjen på Sandnes Ulf-benken, og han er 15 år.

Fem minutter er spilt da Notodden får et frispark midt på Sandnes Ulfs banehalvdel. Det blir slått inn mot Arnold Origi i Ulf-buret, men ballbanen blir brutt av Steffen Jensen i Notodden og satt i mål. Før han får jublet fra seg blir målet imidlertid annulert for offside.

Notodden får en tidlig corner, og det er vel toppscorer Erik Midtgarden som stiger til værs på den cornere i en duell med omtrent halve feltet. Headingen går hardt mot mål, men Arnold Origi plukker frem en klasseredning.

Kampen er i gang.

Før kamp:

I årets første bortekamp vant Sandnes Ulf 3-2 borte mot Nest Sotra, men etter det har det blitt uavgjort mot HamKam og Sogndal og tap for Mjøndalen og Viking. Det gjør at de lyseblå kun er divisjonens ellevte beste bortelag.

I dagens bortekamp mot Notodden, som har divisjonens toppscorer Erik Midtgarden, må Bengt Sæternes og hans menn klare seg uten flere sentrale spillere. Kent Håvard Eriksen er skadet, Akinshola Akinyemi er suspendert, mens Erixon Danso har blitt syk. Niels Verthoren er heller ikke med, og Remi Johansen har heller ikke blitt spilleklar etter at han har slitt med en småskade.

Det gjør at det blir store endringer i første elleveren, og at Bengt Sæternes blir tvunget til å skifte formasjon. Andreas Dybevik er den eneste utespilleren på benken som har fått spilletid. Ved siden av den tidligere Lura-spilleren sitter keeper Deniss Korneiciks og junioren Kaloyan Kalinov Kostadinov.

Sandnes Ulf (4-5-1): Arnold Origi – Herman Kleppa, Jasmin Bogdanovic, Tapio Heikkilä, Daniel Edvardsen – Axel Kryger, Kristian Brix, Ári Mohr Jónsson, Vegard Aasen, Vegard Erlien – Onyekachi Hope Ugwuadu.

Benken: Deniss Korneiciks, Andreas Dybevik, Kaloyan Kalinov Kostadinov