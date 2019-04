Følg RA Sporten på Facebook !

Moses Mawa sikret tre poeng for KFUM da Sandnes Ulf ble slått 3-2 i 1. divisjon i fotball for menn. 22-åringen scoret to ganger. Mawa ga KFUM ledelsen etter 17 minutters spill, og etter 36 minutter scoret Lars Olden Larsen.

Lagene gikk av banen til pause på stillingen 2-0 til KFUM. Kent Håvard Eriksen reduserte for Sandnes Ulf etter ett kvarter av andreomgangen, og Kachi utlignet ni minutter før slutt. Mawa avgjorde med sin scoring ett minutt på overtid.

Sandnes Ulf hadde tatt poeng i alle kampene sine hittil i sesongen før møtet med KFUM Oslo.

Sandnes Ulfs Kent Håvard Eriksen og Simón Colina pådro seg gult kort. For KFUM fikk Tore André Sørås, Moses Mawa, Robin Rasch og Jørgen Hammer gult kort.

KFUM Oslo har tatt sju poeng på fem kamper. Sandnes Ulf blir stående på seks poeng.

I neste runde skal Sandnes Ulf møte HamKam, og KFUM Oslo møter Jerv. (©NTB)