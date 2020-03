Sandnes Ulf tapte, og to spillere måtte av banen

Følg RA Sporten på Facebook !

Andre omgang:

90. min.: Kampen er over. Stillingen blir 0-1, og et skadeskutt Sandnes Ulf taper sin første kamp i Marbella.

90. min.: Honka prøver seg igjen, men det blir offside.

89. min.: Det går mot en målløs oppvisning for Sandnes Ulf.

88. min.: Sandnes Ulf prøver å spille opp på høyresiden, men den blir skjermet ut. Utspark for Honka.

87. min.: Kronberg tar frisparket, og skyter i stolpen!

87. min.: Frispark til de lyseblå 20 meter fra målet. Ringberg jubler til dommerne, og blir belønnet med gult kort.

86. min.: Sandnes Ulf sliter med å få ballen inn på spissene sine.

83. min.: Nå er det tydelig at Ulf prøver å flytte seg oppover i banen. Halgunset trekker mer ut til venstre. Smart bruk av en offensiv spiller i forsvaret.

81. min.: Adrian Berntsen går av, inn kommer Simon Colina. Får spille i sitt eget hjemland.

80. min.: Effiom spilles gjennom, men blir avblåst for offside. Det er den største sjansen siden Memedov hadde en mulighet for fem minutter siden.

78. min.: Nå er det Halgunsets tur til å være fysisk. Håndterer det bra.

75. min.: For en tunneloppvisning fra Kronberg! Setter dagens tredje, lett som bare det.

75. min.: Memedov kommer seg nesten alene med keeper, men blir taklet etter et svakt skuddforsøk.

74.min.: I dag er det Kronberg som er Sandnes Ulfs kaptein.

71. min.: Johannes Laaksonen kommer inn for Kostadinov. Markerer seg umiddelbart med gult kort.

69. min.: Kronberg med dagens andre tunnel. Gjør sine saker bra på høyre vingback.

68. min.: Maxwell Effiom blir tatt i 16-meteren, men får ingenting. Ikke noe mildere enn det som Honka fikk straffe for på tampen av første omgang Dette blir mer og mer fysisk.

67. min.: Unggutten Artan Memedov kommer inn for Ekeland.

66. min.: Ulfs Ekeland er ennå ute når Kostadinov blir liggende. Dette er dårlig nytt for et skadeutsatt Sandnes Ulf. Har fått seg en smell.

62. min.: Ekeland blir liggende på midtbanen. Får medisinsk hjelp. Tar seg til ansiktet, virker som at han har fått seg en hånd der.

61. min.: Sandnes Ulf sliter med å komme seg framover. Kayolan Kostadinov kommer ned og hjelper lagkameratene oppover mot Honka-målet.

59. min.: Nydelig fra Kronberg! På vei oppover tar han tunnel på Honkas Arko-Mensah, som tar tilbake. Dansken ender i bakken, men får ikke frispark.

58. min.: Honka er farlig frampå, men Kevin Jablinski skjermer ballen fint ut. Det blir utspark til Vestly Heigre, igjen.

56. min.: Det er Honka som er mest farlige på gresset her på Santa Maria Polo. Flere fine gjennomspill.

54. min.: Sandnes Ulf spiller seg ut med korte utspark. Skal spille seg framover.

52. min.: Ringberg får en hånd i ansiktet. Det gjorde tydelig vondt.

50. min.: Lagene er fysiske, og dommeren lar mye gå. Det fører til mye skriking.

47. min.: Sandnes Ulf stormer i angrep, men den går til utspark. Den siste brikken mangler i angrepsspillet.

46. min.: Honka tar avspark.

Første omgang:

45. min.: Det er pause. Første omgang avsluttet nok ikke slik Ulf ønsket. Det blåses av etter målet.

45. min.: Mål 0-1 Jean Marie Dongou setter straffen for finnene. Sandnes Ulf ligger under etter straffemål. Vestly Heigre slenger seg i riktig retning, men når ikke ballen.

45. min.: Jablinski feller en Honka-spiller, og det blir straffe. Jean Marie Dongou tar den.

45. min.: Ballen heades ut til kast. Sandnes Ulf prøver å sette opp noe, men får det ikke til. Honka setter fart framover.

44. min.: Fine kombinasjoner fra Ringberg og Ekeland. Tvinger fram et hjørnespark.

43. min.: Kronberg kontrollerer ballen ut, til et utspark fra Vestly Heigre.

42. min.: Frispark til Honka i farlig posisjon. 20 meter til høyre for Vesly Heigre. Får ikke skapt noe farlig.

41. min.: Sandnes Ulf ligger veldig kompakt på midten. Det er gjør det vanskelig for Honka å etablere et skikkelig angrep.

38. min.: Nå prøvde Honka å spille seg gjennom, men det ble offside. Ulf bruker ikke lang tid på å sette spillet i gang. Her skal det gå fort!

36. min.: Borja Martin får gult kort. Honka-spilleren blir stående å krangle litt med Bogdanovic.

35. min.: Det er høy intensitet og fysisk spill. Begge lagene er påskrudd i duellene, og ofrer mye.

32. min.: Der kommer kampens første gule kort. Det blir delt ut til Ulfs Bogdanovic etter en hard takling, 40 meter fra eget mål.

32. min.: Honkas målvakt, Tim Murray, er aktiv i pasningspillet. Deltar aktivt utenfor 16-meteren.

29. min.: Ulf får ikke noe ut av corneren.

28. min.: Adrian Berntsen skyter fra 16 meter! Går ut til hjørnespark.

24. min.: Ekeland løper mye, og presser voldsomt uten ballen. Holder Honka dypt på egen halvdel en stund.

22. min.: Stolpeskudd fra Honkas Borja Martin!

21. min.: Ekeland jobber hjem, og vinner ballen rett over midtbanen. Får sammen med Kayolan spilt opp Effiom, men han går i offside.

20. min.: Honka kommer seg ut.

19. min.: Der stormer de lyseblå i angrep! Effiom prøver på et innlegg, men der dukker Heikkila opp og header til corner.

18. min.: Sandnes Ulf får kontroll på hjørnesparket.

17. min.: De lyseblå roter defensivt, ballen går til hjørnespark etter uheldig spill mellom Bogdanovic og Vestly Heigre.

15. min.: Kjempestore sjanser for Honka! Borja Martin er en av flere som skyter, og er nær å sende finnene i ledelsen. Vestly Heigre er på jobb.

13. min.: Honka har kommet mer inn i kampen, men Sandnes Ulf er aggressive i gjenvinningsfasen. Ringberg får frispark mot seg på 45 meter.

10. min.: Nok en gang setter Sandnes Ulf opp en offsidefelle. Honka går i den.

9. min.: Honkas Arlind Sejdiu kommer alene med målvakt Pål Vestly Heigre. Linjedommeren har flagget oppe, det blåses for offside.

8. min.: Halgunset avbryter et Honka-angrep, på midtbanen.

5. min.: I åpningen har Sandnes Ulf vist en aggressivitet, som de kanskje ikke hadde i fjor. Mye løping!

2. min.: Harde dueller rundt Jasmin Bogdanovic på midtbanen. Får frispark mot seg.

1. min.: Kampen er i gang på Santa Maria Polo.

Før kampen:

Det er store endringer i spillestilen til årets utgave av Sandnes Ulf. Trener Steffen Landro har satt sitt preg på formasjonen. De spiller nå 3-5-2, og Ingvald Halgunset har blitt omskolert til midtstopper.

Oppkjøringen til nå har i stor grad handlet om å tilpasse seg den nye spillestilen. Blant spillerne som har blitt omskolert under Landro finner man Ingvald Halgunset. Det offensive våpenet brukes nå som midtstopper i en offensiv 3-5-2.

For Honka er det et navn som er godt kjent for Sandnes Ulf. Tapio Heikkila spiller for moderklubben igjen, etter blant annet to år i Sandnes Ulf.

Det blir mye norsk motstand for den finske klubben. Fredag venter Viking på La Quinta.

På fredag venter den andre, og siste, kampen for oppholdet. Da møter de Åsane fra Bergen.

Sandnes Ulf stiller med følgende lag (3-5-2): Pål Vestly Heigre-Jasmin Bogdanovic, Kevin Jablinski, Ingvald Halgunset-Sander Ringberg, André Sødlund, Kayolan Kostadinov, Adrian Berntsen, Claes Kronberg-Maxwell Effiom, Jostein Ekeland.