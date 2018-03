Sandnes Ulf signerte finsk stopper

Rogalandsavis

Det har lenge versert rykter om at Start og Sandnes Ulf har vært i dialog om en overgang for den finske midtstopperen Tapio Heikkilä. I likhet med Rolf Daniel Vikstøl, som nylig signerte for Viking, har også finnen havnet ute i kulden. Onsdag kom bekreftelsen fra Sandnes Ulf.

– Sandnes Ulf er en attraktiv klubb som har ambisjoner. Det er en god mulighet for meg, og klubben viste interesse for meg. Jeg visste ganske tidlig at dette kunne bli en god match, forteller Heikkilä til Sandnes Ulfs hjemmesider.

Heikkilä deltar på sin første treningsøkt med Sandnes Ulf klokken 15:00 onsdag, og deltar også på Sandnes Ulfs «kickoff» på stadion fra klokken 17.00.

