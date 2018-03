Sandnes Ulf og EIK spilte uavgjort

Rogalandsavis

Oppgjøret var det neste siste før seriepremieren for de lyseblå. De skal ha sin generalprøve mot Brann neste helg.

Til kampen mot EIK var det på forhånd avtalt at 2. divisjonslaget skulle ligge dypt slik at Ulf kunne øve på et scenario de vil få mange ganger i serien i år. Det slet laget med.

Kenneth Grande ga EIK ledelsen på straffe, mens Vegard Erlien utlignet for Sandnes Ulf etter 69 minutter.

Trener Beng Sæternes var ikke fornøyd med det han så i følge Aftenbladet.

- Vi skapte bare en målsjanse før pause og det er ikke godt nok, sa han.