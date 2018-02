Rogalandsavis

Sandnes Ulf annonserte på sosiale medier søndag kveld at de skulle annonsere to signeringer i løpet av dagen, og første mann ut er Niels Vorthoren.

Han er midtbanespiller, og spilte forrige sesong for opprykksrival Start.

– Det føles godt å få dette på plass, og jeg er glad for å ha kun fokus på fotballen igjen. Nå er jeg ivrig på å komme i gang, og bli klar til serien starter 2. april, sier Vorthoren til SandnesUlf.no.

Erfaring fra Æresdivisjonen

Sandnes Ulf blir Vorthorens åttende klubb, og tidligere har han spilt for Willem II i nederlandsk toppdivisjon. Samt Den Bosch og Excelsior i Nederland, Häcken i Sverige og forrige sesong i Start. Der ble det sterke ni mål på 27 kamper som midtbanespiller.

– Jeg har ikke gitt meg selv et mål om hvor mange scoringer jeg skal sette i 2018. For meg er det viktigste nå å lære klubben å kjenne, spillestilen, lagkameratene og så videre. Det er mange ting som skal på plass først, og jeg vil fokusere mest mulig på å tilpasse meg laget raskt. Selvsagt har jeg en klar plan om å samme påvirkning på laget som jeg hadde i Start, legger Vorthoren til.

Daglig leder Tom Rune Espedal er ikke overraskende fornøyd med dagens første av to signeringer.

– Dette er en solid signering for oss, og jeg er godt fornøyd med å få inn en spiller med hans erfaring. Jeg er sikker på at han vil passe godt inn hos oss, og at han vil bringe inn bra rutine inn i troppen, sier han.

