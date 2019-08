Sandnes Ulf gikk på sitt fjerde strake tap

Følg RA Sporten på Facebook !

Alfred Scriven sendte Ull/Kisa i ledelsen allerede etter fem minutters spill, og ti minutter senere scoret Martin Torp.

Ull/Kisa hadde mange sjanser ut over i den første omgangen, og bommet også på et straffespark.

Morten Sundli (Ullensaker/Kisa) så rødt etter 72 minutter da han la Kachi i bakken etter en forsvarstabbe fra hjemmelaget. Sandnes Ulfs Kachi tok straffen selv, og scoret 1-2 fra ellevemeteren rett etterpå.

Ingvald Halgunset hadde et skudd i tverrliggeren etter det, og de lyseblå presset på for et utligningsmål som aldri kom.

Ull/Kisas Morten Sundli og Lars Ranger fikk gult kort. For Sandnes Ulf fikk Ingvald Sandvik Halgunset gult kort. Utvisningen til Sundli var Ull/Kisas andre røde kort i år.

Marius Lien var dommer i oppgjøret.

Sandnes Ulf møter Aalesund 24. august, og Ull/Kisa spiller neste kamp mot KFUM dagen etter. (©NTB)