Sandnes Ulf bekrefter keeperkjøp

Rogalandsavis

Følg RA Sporten på Facebook !

Deniss Korneiciks har skaffet seg et godt rykte etter tidivis å ha storspilt for Brodd i 3.divisjon de siste årene. Det førte til en overgang til Bryne for den latviske keeperen i fjor, og etter et lite mellomspill i Brodd i mellomtiden, er han nå klar for større utfordringer i Sandnes Ulf.

– Jeg har fått et godt inntrykk av klubben, og har likt det jeg har sett så langt. Det er bra nivå på treningene og godt nivå på trenerne her, sier Korneiciks til SandnesUlf.no.

LES OGSÅ: Bryne hentet duo fra Brodd

Ikke redd for å ta nivået

Korneiciks kom til Brodd foran 2016-sesongen, og har fått med seg nærmere 40 kamper for Midjords stolthet. Sju kamper ble det for Brynes A-lag etter overgangen dit i fjor, og nå skal han altså ta opp kampen med Sakku-Pekka Sahlgren i Sandnes Ulf-buret.

– Jeg har sett Saku-Pekka Sahlgren prestere godt her i Sandnes Ulf, og jeg har også sett Egil Selvik spille i 3. divisjon, en keeper jeg ser på som et stort talent, forklarer Korneiciks.

Selvik er som kjent lånt ut til Nest-Sotra ut sesongen, og når Jonas Høidahl også forlot klubben etter forrige sesong, trengte de lyseblå en ny keeper. Utfordringen med å spille på et høyere nivå er han ikke redd for.

– Det er godt nivå i OBOS-ligaen. Det er mange gode lag som gjør at det er den hardeste OBOS-ligaen på mange år. Det krever mye av spillerne som skal være med der i år, både fysisk og taktisk, avslutter han.

LES OGSÅ: Han har stått 7,5 time uten baklengs