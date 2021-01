Sandnes, Sola og Randaberg opprettholder skjenkestoppen

Ordførerne i Sandnes, Sola og Randaberg har onsdag blitt enige om å opprettholde skjenkeforbudet. Det melder de tre kommunene i en pressemelding.

Basert på Stortingets beslutning, har regjeringen åpnet opp for skjenking på steder ned lavt smittetrykk.

I pressemeldingen påpekes det at smittetrykket i vår region fortsatt er høyt, og kommuneoverlegenes klare anbefaling er derfor at det er for tidlig å åpne opp nå.

LES OGSÅ: Lokal koronaforskrift enstemmig vedtatt

– Selv om smittenivået er nedadgående, er vår region fortsatt blant de områdene i Norge med mest smitte. Derfor velger vi foreløpig å opprettholde skjenkeforbudet. Men dersom den nedadgående trenden i antall smittetilfeller fortsetter, er vi innstilt på en gradvis gjenåpning av samfunnet, sier de tre ordførerne.

Alle kommunene skal ha en ny gjennomgang av situasjonen mandag 25. januar.

Sandnes, Sola og Randaberg vil nå endre eksisterende forskrift slik at skjenkeforbudet videreføres.