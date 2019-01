Sandnes-kokk skuffet over tredjeplass i Bocuse d'Or

29-åringen selv ville imidlertid ikke innrømme skuffelsen da han fikk spørsmål fra NTB om hvorvidt var fornøyd med bronsemedaljen.

– Ingen kommentar, svarte han.

Skuffelse var det ikke å spore blant de norske tilskuerne, som hadde møtt opp i stort antall for å heie fram den norske bronsevinneren. Øredøvende jubel og «Norway, Norway, Norway» runget fra salen da Pettersen fikk utdelt det bronsefargede Bocuse d'Or-trofeet.

Tredjeplassen skal 29-åringen feire med nettopp de norske supporterne

– Og så skal jeg ikke minst hvile litt. Man føler seg ganske tom når man har trent så mye og det så plutselig kommer til at alt er slutt, sier Pettersen



Skandinavisk storeslem

Vinnermedaljen gikk til danske Kenneth Toft-Hansen, som er nybakt pappa og kommer fra Svinkløv Badehotel. Hotellet brant ned i 2016, men er planlagt å åpne igjen i år. Svenske Sebastian Gibrand stakk av med andreplassen.

Råvarene er en stor del av forklaringen bak den skandinaviske suksessen, ifølge Pettersen, som selv hadde med seg purrestokk fra Jæren og trøffeltang fra Lofoten for å gi retten sin lokalt preg.

– Skandinavia har gode råvarer og en fantastisk tradisjon for matlaging. Det er folket, det er dugnadsånden, og vi er en sammensveiset gjeng, forteller 29-åringen, som til daglig er kjøkkensjef ved restauranten Mondo i Sandnes.

Løfte til faren

I forkant av medaljeutdelingen fortalte Pettersen at hans siste løfte til faren før han døde, var å vinne Bocuse d'Or.

Dette løftet ble ikke oppfylt i år, og coachen hans, Gunnar Hvarnes, forteller til TV 2 at Pettersen var kjempeskuffet over at det ikke ble seier.

– Veldig skuffende. Bronse er bra, men vi hadde håpet å komme litt lenger opp, sa han.

Det er ingen regler som tilsier at Pettersen ikke kan prøve seg igjen, men foreløpig vil han ikke røpe hvorvidt han planlegger å delta neste gang. Ørjan Pettersen, som vant gullmedalje i 2015, har stor tro på 29-åringens sjanser dersom han gjør et nytt forsøk på gull.

– Christian er et av de beste kokketalentene vi har hatt noensinne, sier han til NTB.

Passerte Frankrike

Norge har med til sammen fem gullmedaljer vunnet Bocuse d'Or like mange ganger som vertsnasjonen Frankrike. Bent Stiansen (1993), Terje Ness (1999), Charles Tjessem (2003), Geir Skeie (2009) og Ørjan Johannessen (2015) har alle gått helt til topps.

Pettersens bronsemedalje betød at Norge passerte franskmennene i antall medaljer til sammen. Begge land hadde ti medaljer i forkant av årets konkurranse, og Norge sikret seg med sin ellevte posisjonen som det mestvinnende landet i Bocuse d'Or.

I årets konkurransemeny var kalvecarré fra fransk kalv hovedråvaren til en fatrett. Kalvecarreen skulle serveres hel eller i to deler og følges av brissel, nyrer, lever eller skank. I tillegg skulle det lages en tallerkenrett som skulle være en chartreuse med skjell og grønnsaker. Selve matlagingen fikk deltakerne 5 timer og 35 minutter på å gjennomføre.



