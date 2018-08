Sandberg tok bronse bak suveren Warholm

Rogalandsavis

I regnvær og tunge forhold løp Karsten Warholm uanfektet inn til tiden 49,01 i finalen, mens Joachim Sandberg løp inn til bronse på tiden 53.34.

Tidligere på dagen hadde Warholm vunnet sitt forsøksheat på enkelt vis.

Dimna-løperen er regjerende verdensmester og tok nylig også EM-gullet på favorittdistansen i Berlin. Tidligere denne sesongen har han senket sin norske og nordiske rekord til sterke 47,64.

Det gjorde han naturlig nok til kjempefavoritt i fredagens finale, og 22-åringen fra Ulsteinvik sviktet ingen i regntunge Byrkjelo.

Satser på dobbel

Akkurat som under EM i Berlin løper Warholm både 400 meter hekk og 400 meter «flatt» under årets NM i Byrkjelo. Også på den sistnevnte distansen er det ventet at han viser konkurrentene ryggen med klar margin.

Warholm endte på åttendeplass på 400-meteren i EM, men var samtidig svært nær sin egen norske rekord i forsøket. Der ble han klokket inn til 44,91, fire hundredeler bak bestenoteringen.

Vinner Warholm også 400-meteren i NM, tar han sitt femte strake NM-gull på distansen. Det vil trolig også gjøre ham til en kandidat til å vinne årets kongepokal.

Skjalg-løperen Elisabeth Slettum deltok på 400 meter hekk for kvinner, der Slettum endte på femte og sisteplass i finalen.

