Sandberg klar for Haugesund

Klubbene har lenge forhandlet om en overgang for 23-åringen. Spilleren selv fortvilte da sørlendingene nektet å selge ham til tross for et millionbud fra Haugesund.

Nå har partene kommet til enighet, og midtbanespilleren forlater sørlandsklubben etter én sesong.

– Det var veldig viktig for meg å komme til en klubb som virkelig ønsket meg og som har vært interessert i meg i halvannet år. Dert har ikke latt seg gjøre før nå, men nå er det veldig deilig å stå her og vite at jeg bare skal kjøre på videre, sier Sandberg til Haugesunds nettsted.

Sandberg har tidligere spilt for Sandnes Ulf, Sola (lån), Nest-Sotra (lån) og Ull/Kisa.

– Vi har hatt Niklas i kikkerten lenge og er veldig fornøyd med å få han hit. Han er en spiller med fine offensive kvaliteter, blikk for spillet og tilfører oss både fart og et veldig bra venstrebein. Niklas er dessuten i en veldig fin alder med tanke på videre utvikling, sier Haugesund-trener Jostein Grindhaug.

