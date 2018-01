Rogalandsavis

Etter at det nærmest var garantert at den chilenske stjernen skulle til Manchester City er det nå bare underskriften på kontrakten som gjenstår før rivalene Manchester United kan offentliggjøre signeringen av 29-åringen.

Sportslig er det en kvalitetssignering, som vil løfte United-laget. Sanchez har heller ikke spilt Champions League, så det er en ekstra bonus. Klubben betaler visstnok heller ingenting i overgangssum, da det snakkes om en ren byttehandel med Henrikh Mkhitaryan. Det er en avtale begge lag kan leve med.

Det som er stadig vanskeligere å leve med er den økonomiske rammen for Sanchez-overgangen. Selv uten overgangssum spekuleres det i at navnetrekket hans på kontrakten koster 150 millioner pund.

Der ligger det 110 millioner til agenten, 315 millioner i sign-on-fee og en lønn på opp imot 5,5 millioner kroner i uken før skatt.Det utgjør altså nesten 290 millioner kroner i året. Bare i lønnsutgifter til Alexis Sánchez, noe som gjør at «luselønnen» til Paul Pogba på bare anslagsvis 165 millioner kroner blekner.

Grunnen til at Manchester City skal ha trukket seg ut er at de ikke ønsket å betale Sanchez det han krevde, da de ikke anså han som essensiell i sine planer til den prisen. Selv om City her krever et moralsk overtak ved å slå ned på et spillerkrav, så kan det vel så godt være at de frykter sanksjoner med tanke på FFP-ordningen så vel som at de ikke har råd eller ikke vil bruke pengene.

Men moralsk sett synes jeg vi begynner å nærme oss en grense. Fotballsupportere har lenge smilt og sett en annen vei når det kommer til lønnsgaloppen i fotball.

Likevel sitter jeg med en vond smak i munnen hvis United nå skal gi Sanchez 5,5 millioner kroner i uken for en spiller med begrenset til ingen videresalgspotensial.

Sanchez kan være en god signering for Mourinho, men ikke fullt så bra for United. Da tenker jeg mer på hva som skjer med Anthony Martial og Marcus Rashford, siden Sanchez tross alt ikke har altfor mange år igjen på sitt aller beste toppnivå.

Men hvis Sanchez er den siste brikken som får United til å vinne ligagull igjen, slik Robin van Persie var da han kom fra Arsenal, er det ingen som kommer til å bry seg. Og hvis det er en klubb som har råd til å betale, så er det United.

Men spillermakten vokser ut av alle støvleskaft, og det blir stadig mer bekymringsverdig og stadig vanskeligere å se en annen vei.

