Rogalandsavis

Følg RA Sporten på Facebook !

Usain Bolt startet på benken til Strømsgodset i treningskampen mot Norges EM-klare G19-lag. Den pensjonerte sprinteren, med det særegne draktnummeret 9,58, fikk imidlertid spilletid foran et spent drammenspublikum og ble byttet inn som midtspiss etter 70 minutter til stor jubel fra fansen.

– Det var gøy. Jeg var litt nervøs, som jeg forventet å være. Det var min første kamp. Energien var fantastisk og jeg er takknemlig for fansen som kom hit og ga meg den energien, sa Bolt til en stappfull pressesone etter kampen.

LES OGSÅ: Usain Bolt i aksjon for Godset som spiller nummer 9,58

Målløs Bolt

31-åringen kastet seg fram på et innlegg, men headingen fra fem meter ble blokkert av en forsvarer. Spissen prøvde seg med en frekk stikker ti minutter senere, men mislyktes. Bolt fikk flere berøringer mot slutten av kampen, men klarte ikke vise fram superfarten han har vært kjent for. Publikum ropte for at han skulle ta et frispark i skuddposisjon på overtid, men fikk ikke gehør.

– Jeg ville få en sjanse til å vise farten min. Jeg sa til gutta at de måtte «spille i bakrom, spille i bakrom, spille i bakrom», for dette er 19-åringer, så jeg er sikker på at jeg er raskere enn dem. Jeg ville ha en ball gjennom, men fikk det ikke, så jeg var litt frustrert, fortsatte sprinteren.

LES OGSÅ: Usain Bolt skal trene og spille kamp med Godset

Unggutta tok ledelsen

De norske unggutta og Leo Skiri Østigård sto for kampens først sjanse med en heading i tverrligger etter elleve minutter etter en corner. Erik Botheim fulgte opp med å sende Norge i ledelsen etter 19 minutter.

Rosenborg-spissen skjøt via en Godset-forsvarer og over tidligere Viking-keeper Pål Vestly Heigre i Godset-målet. Kampen endte til slutt med 1-0-seier til G19-landslaget.

– Jeg synes Bolt var ok. Han hadde sikkert mer lyst til å være med i spillet, men det greide vi ikke å få til for ham i dag, men han hadde noen involveringer som var ok. Så han så ut som han koste seg og hadde det gøy, sa Godset-trener Tor Ole Skullerud.

LES OGSÅ: Viking-spillere kan få spille mot Usain Bolt

(©NTB)