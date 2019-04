Det viser partibarometeret for april som Opinion har laget for FriFagbevegelse, Avisenes Nyhetsbyrå (ANB) og Dagsavisen. Framgangen er formidabel for Sp og leder Trygve Slagsvold Vedum. Økningen er på fire prosentpoeng – fra en oppslutning på 12,7 prosent i mars til 16,7 prosent i april.

– Målingen er et resultat av at vi over tid har vært tydelige på tjenester nær folk. Summen av kursen som regjeringen legger opp til, innebærer større forskjeller. Denne politikken merkes hardere på kroppen til folk, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum til FriFagbevegelse.

Saken fortsetter under grafikken

Nei-dronningen vant

I 1993 var daværende Sp-leder Anne Enger den soleklare vinneren av valget. Da var valgkampen preget av EU-spørsmålet, og folkeavstemningen om norsk medlemskap var bare et drøyt år unna. Anført av nei-dronningen Enger ble valgresultatet på 16,7 prosent det beste for partiet noensinne.

Hege Ulstein kommenterer målingen: «Regjeringspartiene fortsetter å slite»

– Vi så ikke EU-saken som et enkeltspørsmål, men som et samfunnssyn. Aktualiteten er der også i dag. Nå ligger EØS i bunnen. Fri bevegelse vil ikke løse de store utfordringene vi står overfor når det gjelder klima og økende forskjeller. Ja, vi må ha et internasjonalt samarbeid, men filosofien som er knyttet til markedsliberalismen løser ikke klimautfordringene. Der må det helt andre tiltak til, sier hun til FriFagbevegelse.

Lytter til folk

Nå kopierer altså den nåværende Sp-lederen den historiske bragden fra 1993 på Opinion-målingen for april.

– Dette er et bilde som har stor verdi, smiler Vedum mens han poserer sammen med Enger.

– I dag, som for 26 år siden, er det store interesser som står på spill. Mens vi var et verktøy for mange når det gjaldt EU-spørsmålet den gang, handler det nå om hvordan vi skal utvikle Norge. Da er det nødvendig å ha oss. Det er feil å føre en politikk der man ikke lytter til folk som bor rundt omkring i Norge, mener Vedum.

LES OGSÅ: Medlemsvekst for Senterpartiet – for femte året på rad

Han leder et parti som har motsatt seg politireformen, sentralisering, endringer av konsesjonsloven og utsalg av statseide bedrifter. Nå betegner han «passkrisen» som et symptom på et overarbeidet politi. Det gir resultater. Til sammen ville Sp ha fått hele 32 stortingsrepresentanter, mot dagens 19, dersom denne meningsmålingen var valgresultatet.

– Det er veldig hyggelig at partiet har ligget så høyt på målingene over lang tid. Jeg var også innom landsmøtet og synes partiet er veldig flinke til å bygge opp en stor bredde både i saker og personer. Det gleder det meg å se, sier Enger.

– At de to andre sentrumspartiene nå er bundet opp i regjering med Frp, gir større rom i sentrum, legger hun til.

LES OGSÅ: Fremskrittspartiet har aldri sett så lave Oslo-tall

Klart flertall

Sp har aldri blitt målt høyere av Opinion, og bakgrunnstallene viser at partiet har meget høy velgerlojalitet. Sp kaprer velgere fra alle partier, og i særdeleshet fra Venstre, KrF og MDG, i tillegg til de som oppgir at de ikke stemte ved forrige stortingsvalg.

Den rødgrønne opposisjonen med Ap, Sp og SV fosser fram, får 98 mandater til sammen og utgjør et klart flertall på Stortinget. Med 83 mandater er Ap og Sp bare to unna å regjere alene.

– Sp er i en drømmeposisjon. Partiet vil helst regjere med Ap og ikke nødvendigvis SV eller de andre rødgrønne partiene, konstaterer valgforsker Johannes Bergh ved Institutt for samfunnsforskning.

– Sp klarer bedre enn de andre partiene å mobilisere på motstanden mot regjeringens politikk på flere områder, sier han.

Saken fortsetter under bildet

Gjentar suksessen: I 1993 var daværende Sp-leder Anne Enger den soleklare vinneren av valget, med en rekordoppslutning på 16,7 prosent. Nå får nåværende partileder Trygve Slagsvold Vedum samme resultat på en fersk måling fra Opinion. FOTO: Jan-Erik Østlie

Høyre kraftig tilbake

KrF er under sperregrensen og har aldri vært målt lavere av Opinion (2,6 prosent). Kun Venstre har lavere velgerlojalitet. KrF lekker først og fremst til «gjerdet», men også til Ap og SV. Høyres tilbakegang er på 4,6 prosentpoeng – fra 26,1 prosent i mars til 21,5 prosent i april. Dette er partiets dårligste måling siden februar 2015.

– Høyre har ikke lyktes med å mobilisere velgerne og ha fokus på egne saker, konkluderer Bergh.

Parlamentarisk leder i Høyre, Trond Helleland, vil nå brette opp ermene og vise at partiet er tilliten verdt.

– Arbeidsledigheten er lav, helsekøene er kortere, og elevene lærer mer i skolen. Gjennom vei og jernbane binder vi by og bygd sammen. Vi er i gang med å inkludere flere i arbeidslivet, fordi vi har troen på at alle har noe å bidra med, men også fordi det er avgjørende for å sikre et bærekraftig velferdssamfunn, skriver Helleland i en e-post til FriFagbevegelse. (FriFagbevegelse)