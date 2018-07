Vikings Julian Ryerson sier at han ikke ønsker å tenke for mye på sin egen situasjon i klubben, eller en eventuell overgang før det foreligger mer konkret interesse, men at han vil konsentrere seg om å spille fotball. Her er lyngdølen i aksjon mot Vidar i treningskampen som ble spilt mandag. Foto: Pål Karstensen