Lyngdølen forlot Viking til fordel for Union Berlin i fjor sommer. Mandag fikk han sjansen på høyresiden i hovedstadsklubbens forsvar i den avgjørende opprykkskampen mot Stuttgart.

Det ble en opplevelse han sent vil glemme. Oppgjøret i Berlin endte målløst, og med 2–2 fra første kamp sikret Ryerson og lagkameratene opprykket på flere scorede bortemål.

Dagen derpå har inntrykkene fra eventyrkvelden sunket inn hos Tyskland-proffen.

– Det var veldig spesielt. Det er en sånn kamp du ikke får så mange ganger som fotballspiller. Å spille fra start i en sånn anledning var kjempekult og en stor opplevelse og erfaring å ta med seg videre, sier Ryerson til NTB.

Hylles

Som supplement til frokosten tirsdag fikk han også blendende kritikker i tysk presse.

– For en iskald spiller den unge nordmannen er. Kommer til Union, 100 prosent full av ydmykhet i lagets tjeneste og er helt avgjørende i spillet, slipper ingen forbi, skrev lokalavisen Berliner Kurier og ga Ryerson merkelappen «fotballgud».

Lyngdølen selv tar rosen som en bekreftelse på at han har gjort ting riktig i sitt første år som utenlandsproff.

– Det er godt å vite at du tar nivået når du spiller mot en så stor klubb og et så godt lag som Stuttgart. De har spillere som har spilt verdensmesterskap og for kjempestore klubber. Det er godt for meg å få sånne bekreftelser, sier han.

Etter kampslutt mandag ville gledesscenene ingen ende ta.

– Det tok sin tid før vi kom inn i garderoben, men det var fantastisk stemning. Det er første gang i klubbens historie at vi spiller i Bundesliga, så det var ganske ellevilt, smiler Ryerson.

Stortrives

Avgjørelsen om å forlate Viking i fjor sommer var han aldri i tvil om. Profflivet fristet og tilbudet fra Union Berlin har han naturlig nok ikke angret på at han takket ja til.

– Det var ikke noen tvil om hva jeg skulle. Det har vist seg å være en klok og korrekt avgjørelse, sier 21-åringen.

I forkant av mandagens kamp hadde Ryerson kun vært på banen i åtte ligakamper for laget som ble nummer to i 2. Bundesliga. Samtidig har han fått sjansen i mange viktige oppgjør.

Naturlig nok kan ingenting måle seg med opprykksopplevelsen foran egne fans.

– Det var kjempestort. Du tør nesten ikke å håpe på noe sånt når du kommer hit. Du kan ikke tenke deg at du skal spille en siste og avgjørende kamp som alle sitter og følger med på. Det er helt utrolig, sier 21-åringen.

Han har kontrakt med Union Berlin til 2021 og stortrives i den tyske hovedstaden.

– Jeg trives kjempebra. Det er en fantastisk klubb med fantastiske folk i og rundt klubben. Berlin er heller ikke den verste byen å bo i, sier Tyskland-proffen.

