Ryerson hylles etter opprykk

Etter kampen mot Stuttgart mandag får 21-åringen toppkarakter av lokalavisa Berliner Kurier som følger Union Berlin tett og setter merkelappen «fotballgud» på Julian Ryerson:

– For en iskald kicker den unge nordmannen er. Kommer til Union, 100 prosent full av ydmykhet i lagets tjeneste og er helt avgjørende i spillet, slipper ingen forbi, lyder dommen.

Når det er sagt så er avisen raus med fotballgudmerkelappene på gladkvelden, og deler dem ut til hele laget etter den målløse kampen.

Stuttgart må på sin side ta den tunge veien ned i 2. Bundesliga etter mandagens playoffkamp i den tyske hovedstaden. Det første møtet lagene imellom endte 2-2, og dermed sikret Union Berlin opprykket på flere scorede bortemål.

Nervøst

Nerver preget mandagens avgjørende kamp, og ekstra nervøst ble det blant Union Berlin-fansen da Stuttgarts Dennis Aogo hamret ballen i mål på frispark tidlig i kampen. Etter å ha sett situasjonen på ny på video valgte imidlertid dommeren å annullere scoringen fordi en offsideplassert Stuttgart-spiller sperret sikten til Union Berlins keeper.

Stuttgart styrte kampen før pause, mens hjemmelaget hadde problemer med å komme til farligheter foran gjestenes mål.

I annen omgang sendte Stuttgart flere spillere i angrep, hvilket åpnet for rom for hjemmelaget. To ganger traff ballen stolpen etter avslutningsforsøk fra Union Berlins spillere.

Fikk muligheten

De missede sjansene fikk uansett ingen betydning. Opprykksfesten kunne starte for hovedstadsklubben etter 90 målløse minutter. Ryerson fra Lyngdal spilte for øvrig hele kampen. Han fikk muligheten da høyreback og kaptein Christopher Trimmel måtte sone karantene, etter å ha pådratt seg sitt 10. gule kort for sesongen i den første playoffkampen.

Med Union Berlin i Bundesliga vil Berlin ha to lag i kommende serien neste sesong. Rune A. Jarstein og Per Ciljan Skjelbred spiller for Hertha.