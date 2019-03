«Rushtidsavgiften har ingen reell effekt»

Av Ragnar Anfinsen, leder, Bomfritt Norge – Nok er Nok

Ditt innlegg i Rogalands Avis 27. mars 2019 viser hvordan dere politikere har misforstått hvordan regionen på Nord-Jæren fungerer.

Først og fremst så ser det ikke ut til at rushtidsavgiften har noen reell virkning. Den eneste plassen den fungerer er ved tellepunktene, altså bomstasjonene, alle andre plasser og før og etter rush tidsrommet er det fortsatt like mye kø. Ja, flere har begynt å kollektiv eller begynt å sykle. Det er veldig bra, men det gjelder ikke alle, og mange har ikke den muligheten da de skal levere i barnehage osv. Bompenger er og blir usosialt, uansett hvordan man vrir og vrenger på det.

For det andre, at dere politikere ikke har følgt med i timen og latt vei og kollektiv utbygging stå stille i så mange år, for så å plutselig si at det er noen innbyggere som skal ta regningen (sammen med Staten) for alle prosjektene dere mener vi trenger. Vi trenger ikke alle, og de vi trenger, trenger ikke være store flotte luksusprosjekter som vi ikke har råd til. Dette er et kron-eksempel på «luksusfellen», bruk masse penger kommunen og fylket ikke har, og la innbyggerne ta regningen. Og attpåtil får vi ikke engang være med å ha en mening om prosjektene. Slikt skaper politiker forakt.

For det tredje, dere blander inn miljø i denne saken. Nullvekst kommer ikke fra miljøfolkene, men fra Nasjonal Transport Plan da de vil ikke bygge ut masse veier og tilrettelegge for bil. Selvfølgelig er det noen steder i landet der dette er helt riktig, men det er helt feil å si at det gjelder alle plasser. Nord-Jæren er sannsynligvis det beste eksempelet på dette. I Norge har vi verdens høyeste andel elbiler per innbygger, hvorfor snakker man ikke om det når man snakker om nullvekst? Jo, som jeg skrev, så har nullvekst ingenting med miljø å gjøre, men det har blitt ett alibi for politikere som ikke tør innrømme sine egne feil ved å ikke bygge gode kolletivløsninger og effektive veier tidligere.

Og vær så snill, forstå hva den unge, tøffe svenske jenta egentlig sier; Hvorfor skal hun gå på skolen når politikerne ødelegger hennes fremtid ved å ikke ta miljøspørsmålet alvorlig. Ikke kom her og si at rushtidsavgift er det beste og eneste virkemiddelet dere har for dette. Se på alle køene som danner seg utenfor målepunktene, hva har dere egentlig oppnådd?

Hvis dere virkelig ønkser å bidra, bruk mer penger på miljøvennlige løsninger og la folket få bidra til dette gjennom skatteseddelen og over statsbudsjettet, ikke via urettferdige bompenger som rammer skjevt og tilfeldig. Vi er tross alt et av verdens rikeste land.



LES INNLEGGET TIL TYSDAL MOE HER: – Rushtidsavgift er ikke populært, men det er det heller ikke å stå i kø