Saken ble mandag kveld omtalt i programmet «Åsted Norge» på TV 2. Politiet skriver i en pressemelding tirsdag ettermiddag at de har fått inn en rekke interessante tips.

Politiet sa mandag at de ennå ikke har noen sikre observasjoner av Kamphuis etter at han sjekket ut av Hotell Scandic Bodø den 20. august, men en telefon som er knyttet til ham har vært slått på i et område utenfor Stavanger på kvelden den 30. august.

Politiet skriver i pressemeldingen tirsdag at de fleste av de nye tipsene er observasjoner av en mann som ligner beskrivelsen og/eller bildet av Kamphuis. Politiet følger opp hvert enkelt tips.

– Et par av dem fra Bodø-området, men de fleste er fra Stavanger og Vikeså, og de er fra tidsperioden 30. august og i dagene etter. Vi følger opp hvert enkelt tips, sier politiinspektør Bjarte Walla i Nordland politidistrikt.

Politiet oppfordrer samtidig dem som har informasjon i saken om å ta kontakt.

– Vi etterforsker flere tråder og har ingen hovedteori per i dag om hva som har skjedd, eller om det har skjedd en straffbar handling, sier Walla.

