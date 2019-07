Rosenborg knuste Viking på Lerkendal

Følg RA Sporten på Facebook !

2. omgang:

92 min.: Slutt på Lerkendal. 5-1 til RBK.

92 min.: Corner til Viking. Hove header utenfor og over.

90 min.: Lagt til to minutter.

90 min.: Ny stor sjanse til RBK. Meling til Søderlund - etter nydelig klikk-klakk-spill - men sistnevnte bommer på åpent mål.

90 min.: En stygg avslutning for Viking før ferien dette, men RBK er virkelig på gang her.

87 min.: Mike Jensen vil ha straffe. Sint, men får det ikke.

86 min.: Tripic prøver et brassespark, men bommer på ballen.

84 min.: Måååål! 5-1! Anders Konradsen prikker inn ballen fra distanse etter et praktfult angrep med masse fine kombinasjoner.

83 min.: Nytt farlig innlegg fra Eggen Hedenstad. RBKs høyreback har vært banens ener.

80 min.: Helland inn og Lundemo ut hos RBK. Trondsen inn og Akintola ut. Hos Viking kommer Torsteinbø inn for Ibrahimaj.

79 min.: Fridjonsson får gult for en ettersleng. Hans tredje i år.

77 min.: Nå ruller RBK på. Heading like utenfor. Rosenborg ser gode ut nå.

75 min.: Måååål! 4-1! RBK trykker på med innlegg og Alexander Søderlund scorer på volley med Andre Danielsen i ryggen. Søderlund og Hedenstad herjer med Viking.

73 min.: Bytyqi stikkes vakkert gjennom av Ekeland og Zymer helt alene med Hansen. Skyter i stangen og ut! Etter bare sekunder på banen.

73 min.: Bytyqi inn for Viking. Furdal ut.

72 min.: Corner til RBK. Blir ikke noe av den. Reginiussen header 10 meter utenfor.

71 min.: Viking trykkes bakover nå. Lite som minner om noen sluttspurt. Det går mot at rekken fra 2005 uten seier til Viking fortsetter.

68 min.: Danielsen inn for Viking. Tord Salte går ut. Han har fått kjørt seg i dag.

67 min.: De Lanlay skyter over. Så skiftes han ut. Gjermund Åsen kommer inn.

66 min.: Ibrahimaj treffer skulder til Konradsen og ballen går så inn i klypene til Hansen.

65 min:. Thorstvedt får frispark i meget god posisjon. Dytt i ryggen fra Reginiussen.

63 min.: Corner til Viking. De tar en kort variant, men RBK leser den og feier unna.

62 min.: Farlig RBK-innlegg. Går via foten til Hove og til Austbø.

59 min.: Tripic på vei gjennom. Ser ut som han rives ned av Meling. Dommer bare vinker videre. Hobber Nilsen virker å ha bestemt seg for at Tripic konstruerer frispark og vil ikke gi ham det. Den så klar ut.

57 min.: Ny RBK-scoring annulert for offside. Denne gangen klart i det de Lanlay brenner inn ballen på volley.

56 min.: Farlig overgang for Viking. Lang pasning mot Ekeland som nesten når ballen. Dessverre for Viking er Hansen på den med hodet og avverker utenfor 16-meter.

53 min.: RBK får en scoring annullert for en feilaktig offside på frisparket! Der var Viking heldige.

52 min.: Hove stempler Jensen på akillesen. Frispark RBK.

50 min.: Måååååål! 3-1! Meling får lagt inn selv om han er presset. Så tar Søderlund ned det som ser ut for å være en umulig høy ball med Vikstøl i rygg og legger ut i feltet. Konradsen dundrer den inn fra 10 meter. Søderlunds scoring. Stor jobb der. Nå har Viking et fjell å klatre her.

48 min.: Viking mister ballen, men klarer å vinne den tilbake igjen før RBKs forsøk på overgang blir farlig.

46 min.: Kampen i gang igjen. Bjarne Berntsen maner om høyere konsentrasjon på defensive dødballer.

1. omgang:

46 min.: Pause!

45 min.: Vevatne og Akintola i duell. Vevatne får frispark. Det kunne blitt straffe for holding også!

44 min.: Mååååål! 2-1! Jostein Ekeland! Runar Hove vinner duell etter et corner og avslutter via armen til Ekeland og i mål. Men dommer lar det gå! Debutanten har scoret på Lerkendal.

44 min.: Stor dobbeltsjanse til Viking! Tripc med et kanonskudd. Så Thorstvedt med en avslutning på returen.

42 min.: Innlegget fra frispark klareres til corner. Den slår Ibrahimaj inn til Vevatne som header utenfor.

41 min.: Reginiussen meier ned Tripic. Gult kort. Frispark i bra posisjon til Viking ute på siden.

40 min.: Måååååål! 2-0! Innlegg rett på hodet til Alexander Søderlund fra Edenstad. Han header corneren tilbake den veien ballen kom fra og setter Austbø ut av spill.

39 min.: Ny farlig overgang fra RBK. Ender i corner.

36 min.: Måååååååål! 1-0 RBK! Vegard Eggen Hedenstad kliner ballen i krysset fra distanse i kjølvannet av en corner. Den der var det vanskelig å gjøre noe med. Steinhardt i nærmeste kryss.

33 min.: Corner Viking, men blir ikke noe av den.

31 min.: RBK kontrer ved Akintola. Skuddet utenfor.

30 min.: Slurvete pasning for Hovland og Viking får igjen ballen høyt på RBKs halvdel. Fridjonsson med langt kast. Slusses bak av Hove og Hansen må bokse.

29 min.: Austbø ute i feltet og holder corneren.

28 min.: RBK med et farlig innlegg. Viking gir til corner.

25 min.: Der kom Viking på en god overgang anført av Tripic. Thorstvedts pasning fant nesten Furdal i feltet. Da hadde det blitt farlig.

24 min.: RBK med full kontroll her så langt. Viking har skapt svært lite.

20 min.:. Fæl feilpasning fra Salte tversover inn i banen, men RBK utnytter ikke det som er en OK sjanse.

19 min.: Ny god RBK-sjanse! De Lanlay knaller til fra litt skrått hold fra 18 meter. God redning fra Austbø.

17 min.: Viking har gitt RBK litt for mye rom i starten her.

14 min.: Den andre corneren heades over av Reginiussen.

13 min.: Konradsen med et OK skudd fra 20 meter nede i hjørnet. Austbø gir til corner. Ballen ender hos Hovland i feltet som setter den via Vevatnes tå og over. Ny stor sjanse!

13 min.: Dominans fra Viking en liten periode nå.

10 min.: To innlegg på rad for Viking - som har flyttet opp mye folk.

8 min.: Kampens første store sjanse for RBK. Konradsen finner Meling som slår inn i feltet. Søderlund flikker til Akintola. Han misser på blankt mål på bakre stolpe.

7 min.: RBK spiller seg fint inn i boksen til Viking via de Lanlay, men Viking renser unna. Det kunne blitt farlig.

5 min.: RBK trekker seg ned i banen og prøver å skape rom for seg selv. Slik sett dreper de nok litt av Vikings plan om kontringer.

3 min.: Vevatne blokkerer et skuddforsøk fra Mike Jensen.

3 min.: Siddisen Birger Meling spiller for øvrig sin kamp nummer 100 for RBK i dag.

1 min.: Kampen er i gang på Lerkendal!

Før kampen:

Ekeland har vært i vannskorpen til å starte et par ganger tidligere denne sesongen, men nå var det endelig rigget for den Viking-oppflaskede angriperen.

Ellers er det verdt å merke seg at Zymer Bytyqi er vraket og henvist til benken.

Sondre Bjørshold er skadet og er ikke med i troppen. Backen var før denne kampen den eneste som hadde spilt hvert eneste minutt i serien så langt i år. I hans sted kommer Tord Salte inn.

- Sondre er igjen i Stavanger. Han sliter med en liten strekk på framsiden av låret, sa trener Bjarne Berntsen til Eurosport før kampstart.

RBK varslet allerede fredag at tidligere Viking-spiller Samuel Adegbenro er ute med skade.

Birger Meling og Yann-Erik de Lanlay er innslagene med Viking-forbindelse i RBKs oppstilling.

Det er nå 14 år siden Viking har slått Rosenborg.

Viking stiller med følgende lag (4-3-3): Iven Austbø - Tord Johnsen Salte, Runar Hove, Viljar Vevatne, Rolf Daniel Vikstøl - Johnny Furdal, Samuel Kari Fridjonsson, Kristian Thorstvedt - Zlatko Tripic, Jostein Ekeland, Ylldren Ibrahimaj.

