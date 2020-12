Rosenberg Worley tildelt millionstøtte

Det melder Aleksander Stokkebø (H), Sissel K. Heg-dal (H), Kjartan Alexander Lunde (V) og Henrik Halleland (Krf) i en pressemelding.

Enova-støtten vil kunne gjøre at de i framtiden vil kunne forsyne alle anløp med landstrøm – også skip som er inne til kortere opphold for reparasjon/ service eller kun for et kortere landligge.

– For å nå klimamålene vi har satt oss, er vi avhengige av å ha med oss skipsfarten og næringslivet. Godt samarbeid mellom offensive aktører og støtte fra Enova gjør at det blir stadig vanligere for skip å koble seg til landstrøm når de ligger til kai. Det kutter utslipp og reduserer forurensing, da er det bra at vi investerer i flere slike anlegg langs kysten, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V), i pressemeldingen.

– Det går ikke ann å besøke Rosenberg, uten å la seg imponere over den enorme drivkraften på byens verft. Enten det er leveranser til industrien, nye konsepter for offshore vind eller å få ned utslipp og støy gjennom landstrøm. Rosenberg er alltid å regne med, sier Aleksander Stokkebø (H), Sissel K. Heg-dal (H), Kjartan Alexander Lunde (V) og Henrik Halleland (Krf).

Regjeringen har økt rammene til ENOVA med mangfoldige milliarder, slik at prosjekter som dette kan la seg realisere.

– Dette er en gledens dag, sier Sissel K. Hegdal, gruppeleder for Stavanger Høyre.

– Positivt bidrag

– Vi trenger slike tiltak for å kunne nå Stavanger sitt ambisiøse klimamål. Dette er et utrolig positivt bidrag til å få ned utslippene. Dessuten kan det være med på å redusere støy og dermed skape enda mer harmoni mellom industri og byen, sier Kjartan Alexander Lunde, leder for Rogaland Venstre, i pressemeldingen.

Henrik Halleland, gruppeleder for Stavanger Krf, mener landstrøm er et viktig steg i retning av utslippsfri sjøtransport.

– Landstrøm kutter store utslipp når skip ligger ved kai. På et verft som dette er det reelt potensial for utslippsreduksjoner, sier han.

Stortingsrepresentant Aleksander Stokkebø (H) sier at politikere i alle regjeringspartiene har over lengre tid hatt kontakt med Rosenberg om behovet for å få på plass et landstrømanlegg.

– Det er kjekt at regjeringen leverer på dette, sier Stokkebø.