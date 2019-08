Av Helge Rønning Birkelund, FriFagbevegelse

KrF-leder og familieminister Kjell Ingolf Ropstad viste til det fleksible arbeidslivet under NRKs partilederdebatt. Men er arbeidslivet fleksibelt?

– Nei, det er det så absolutt ikke, svarer Unio-leder Ragnhild Lied.

– Her er han på ville veier. Det er ikke så lett å planlegge arbeidstid når arbeidsgiveren har styringsrett, sier forbundsleder i Fellesforbundet, Jørn Eggum.

Flere reagerte på uttalelsene som Kjell Ingolf Ropstad kom med om fleksibilitet i arbeidslivet under mandagens partilederdebatt.

Planlegge reiser

– Poenget er at jobbreiser kan du mye lettere planlegge, sa KrF-lederen under debatten.

Ordene falt da temaet var bompenger og han forklarte at bompenger rammer familier hardest.

– Jeg er for at bompenger kan brukes når en planlegger jobbreiser. Men så er det mange som skal levere på fritidsaktiviteter, besøke venner eller en syk mor, sa Ropstad som begrunnelse for at partiet har foreslått veiprising som en alternativ avgift for bruk av bilen.

Men for mange arbeidstakere er det ikke så lett å planlegge seg bort fra bompenger. Over halvparten av oss har nemlig ikke fleksibel arbeidstid, viser tall fra Statistisk sentralbyrås arbeidskraftundersøkelse. Nesten 1,3 millioner arbeidstakere kan ikke bestemme når arbeidsdagen skal starte og slutte.

Nesten to tredjedeler av oss har heller ikke mulighet til å jobbe andre steder enn arbeidsplassen gjennom å benytte såkalt hjemmekontor. Denne andelen utgjør nesten 1,6 millioner arbeidstakere.

Ikke fleksibelt

– I dagens arbeidsliv er det en framstilling om at arbeidslivet er blitt så fleksibelt. Arbeidstakere kan bestemme når de vil arbeide og hvor de vil utføre jobben. Det er absolutt ikke tilfelle. Store grupper har det like lite fleksibelt som det alltid har vært. De må være til stede på arbeidsplassen og utføre jobben innenfor den tidsrammen de er gitt, sier Unio-leder Ragnhild Lied til FriFagbevegelse.

I en rapport publisert i fjor, går forskere i Fafo gjennom hvem som har fleksibel arbeidstid og fleksibelt arbeidssted. Typisk for disse, er at de jobber i kontoryrker og har høy utdanning. I motsatt ende av skalaen, finner man blant annet dem som jobber innenfor helsetjenestene.

– Det handler om de som er i turnuser, hvor arbeidstidene er nøyaktig bestemt på minuttet. De må møte på arbeidsplassen, det er ikke spørsmål om hvor. Det er mennesker som venter på tjenesten de skal utføre. Og det gjelder store grupper, påpeker lederen i Unio som blant annet organiserer sykepleiere.

Kjenner ikke folks hverdag

Ansatte innenfor bransjene der LO-forbundet Fellesforbundets medlemmer jobber, er også blant dem som i minst grad har fleksibel arbeidstid og fleksibelt arbeidssted, ifølge statistikken.

– De som er medlemmer hos oss, i bygg- og anleggsbransjen, transportbransjen og hotell- og restaurantbransjen har en normalarbeidsdag de må forholde seg til. De er nok ikke med i Ropstads arbeidstidsmodell, sier forbundsleder Jørn Eggum til FriFagbevegelse.

– Det høres ut som han (Ropstad, red.mrk.) ikke har oversikt over dagens arbeidsliv. Politikere som snakker på den måten vet ikke mye om folks hverdag. Flere og flere tar høyere utdanning. Det er bra. Men at det medfører mer fleksibilitet, er ikke riktig, sier Ragnhild Lied. (FriFagbevegelse)

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad har ikke anledning til å kommentere dette i dag, men er forelagt sakens innhold.