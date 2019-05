Rolig russenatt

Russen har tydeligvis oppført seg eksemplarisk natt til lørdag. - I kongeparken har russen oppført seg på en god måte og politiet har ikke registrert noen alvorlige hendelser knyttet til russen verken i Kongeparken eller ellers i distriktet, melder politiet på Twitter.

Det eneste negative utslaget av russefeiring har vært i Hillevågstunnelen. Litt over klokken 07.00 fikk Vegtrafikksentralen melding om at et brannslukningsapparat var fjernet, slik at tunnelen var stengt i ti minutter. - Det var ingen brann eller ulykke i tunnelen, men en blåruss som hadde gjort dette uten grunn, opplyser Rogaland brann og redning.