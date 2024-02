Var svett i pannen da politiet tok kontakt med ham

Den 52 år gamle mannen møtte ikke da saken mot ham var oppe i Sandnes tinghus.

16. juni i fjor kjørte han bil på Lura til tross for at han var påvirket av amfetamin.

En blodprøve tatt av ham klokken 21.23 viste at han var påvirket tilsvarende en promille på over 1,2.

Retten fant det sikkert at 52-åringen har forholdt seg som beskrevet i tiltalebeslutningen. 52-åringen har i politiavhør forklart at han kjørte fra Randaberg og til Biltema ved Kvadrat i Sandnes. Ifølge dommen ble politiet oppmerksomme på 52-åringen og en kamerat som kom gående ved Biltema da de så slitne ut, ifølge et politivitne. 52-åringen kjørte fra Biltema og ett par hundre meter bort til Lurabyen. Politiet fulgte etter bak og et politivitne har bemerket at det ble kjørt sakte. Politiet tok kontakt med ham når han parkerte ved Lurabyen. Han var da svett i pannen, noe som ifølge politiet indikerer narkotikabruk. Det blir så tatt en spyttest som slo ut på narkotiske stoffer. Det blir også tatt en alkotest. Den gir ikke utslag. Tiltalte ble så tatt med til blodprøvetaking.

Ifølge 52-åringen hadde han på det aktuelle tidspunktet ikke brukt amfetamin på mange år. Han forklarte også at det måtte ha vært amfetamin i to piller han hadde tatt dagen før uten at han var klar over det.

Den forklaringen mente retten den kunne se bort fra.

Dermed kom retten til at han skulle dømmes til ubetinget fengsel i 21 dager, samt en bot på 25.000 kroner.

Han mistet også førerretten i ett år og ni måneder og må avlegge full ny førerprøve for å få denne tilbake.