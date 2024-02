Tyv stjal smykkeskrin

Den 42 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

7. juli 2022, omkring klokken 16.00 brøt han seg inn i en bolig på Tjensvoll. Der forsynte han seg med et smykkeskrin, diverse kort og bilnøkler.

Like etterpå tok han bilen tilhørende en person i boligen og kjørte med denne til Hillevåg.

Retten kom til at riktigheten av tilståelsen ble styrket av de øvrige opplysningene i saken, herunder videoovervåkning ved et kjøpesenter hvor 42 ble observert i tilknytning til den stjålne bilen. Det ble også funnet diverse eiendeler som tilhørte en av beboerne i boligen på 42-åringen.

«Videre vises det til brytespor på karm og vindu i fornærmedes hjem og oversikt over stjålne eiendeler. På bakgrunn av dette har retten funnet det bevist at siktede har forholdt seg som beskrevet i siktelsen, og at han har handlet forsettlig og med forsett om vinning», heter det i dommen fra Stavanger tinghus.

I skjerpende retning la retten vekt på at 42-åringen er dømt for vinningskriminalitet tidligere. Blant annet ble han dømt for bedrageri i 2015 og fikk en påtaleunnlatelse for mindre tyveri i 2019.

Samtidig viste retten til at saken hadde hatt en liggetid på elleve måneder uten at 42-åringen kan lastes for det, samt hans uforbeholdne tilståelse.

Dermed kom retten til at han skulle dømmes til ubetinget fengsel i 60 dager, der han får fradrag for to dager i varetekt.