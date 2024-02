I retten for ran

Det er politiadvokat Emilie Netteland som har tatt ut tiltale mot en 21 år gammel mann fra Stavanger.

29. oktober i fjor, omkring klokken 17.50 skal han ha truet to ansatte i en dagligvarebutikk i Stavanger med en machete. Han skal deretter ha sagt at han skulle ha penger.

På grunn av sikkerhetssystemet på kontantkassen fikk han ikke dette, og skal da ha truet til seg snus og tobakksvarer tilhørende butikken.

Klokken 18.15 samme dag skal han ha vært i en annen dagligvarebutikk i Stavanger. Her skal han ha sagt at han skulle ha en pakke sigaretter. Da en ansatt i butikken la sigarettene på disken, skal han ha åpnet vesten og dratt fram en machete som han viste til den ansatte. Han skal deretter ha tatt med sigarettpakken og gått ut av butikken.

25. oktober i fjor, omkring klokken 13.30 skal han i Stavanger sentrum ha forsøkt å rane en mann for en mobiltelefon og hodetelefoner. Dette ved at han skal ha dyttet ham inn i en vegg og presset hendene mot halsen hans. Han skal også ha truet vedkommende og en annen person med at han skulle drepe dem med en kniv, dersom han så dem igjen.

Også 14. april og 23. april i fjor skal han ha truet en mann og en kvinne med kniv.

29. oktober i fjor skal han også ha slått en kvinne i ansiktet. Han skal også ha stjålet en mobiltelefon, mobiltelefon og en joggebukse fra kvinnen.

Saken skal opp i Stavanger tinghus 4. mars i år. Det er i den forbindelse tatt forbehold om å legge ned påstand om inndragning og erstatning til flere av de fornærmede.