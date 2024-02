Rengjøringsfirma ble slått konkurs av Skatteetaten

Det var Skatteetaten som begjærte at en 43 år gammel mann ble slått konkurs. Bakgrunnen for det var et krav på 158.710 kroner i skyldig skatt med mer.

43-åringen har drevet et rengjøringsfirma som et enkeltpersonforetak. Han bestred ikke kravet og erkjente i rettsmøtet som ble holdt i Stavanger tinghus å skylde Skatteetaten det aktuelle beløpet. Han forklarte også at han ikke var i stand til å betale kravet innen rimelig tid, selv om at han har et ønske om å klare det.

Retten la til grunn at Skatteetaten har et forfalt krav mot 43-åringen som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for.

«Framgangsmåten i konkursloven § 63 er fulgt, og det foreligger en klar presumsjon for at saksøkte er insolvent. Det er ikke grunn til å anta at saksøkte likevel er solvent og kan gjøre opp gjelden med egne inntekter eller eiendeler, eller at betalingsproblemene er midlertidige. Retten viser videre til at det er avholdt utleggsforretning i forhold til saksøkte, men intet til utlegg. Også hans forklaring i retten underbygger at han er insolvent. Vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge er oppfylt, jf. konkursloven § 60, jf. §§ 61, 62 og 63», heter det i kjennelsen.

Advokat Edvard Årstad er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli holdt 15. mars.