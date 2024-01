Kjørte bil i cannabisrus to ganger på samme dag

Den 43 år gamle mannen fra Stavanger erkjente delvis straffskyld da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

15. november 2022, omkring klokken 12.00, kjørte han bil på E 39 på Rennesøy til tross for at han var påvirket av cannabis.

En blodprøve tatt av ham samme dag omkring klokken 12.50 viste at han var påvirket tilsvarende en promille på over 1,2.

«Han ble stanset av politiet og det ble tatt rustest i form av spyttprøve som slo ut blant annet på THC. Tiltalte ble derfor tatt med til legevakten i Stavanger. Der ble det tatt klinisk test av tiltalte som konkluderte med at han ikke var påvirket. Det ble også tatt blodprøve cirka kl. 12.50. Analyseresultat fra blodprøven, som forelå uker etterpå, viste en konsentrasjon av THC i blodet svarende til over 1,2 promille. Tiltalte har i retten erkjent at han forut for kjøringen, natt til mandag, hadde røykt hasj og at han uaktsomt kjørte i ruspåvirket tilstand», heter det i dommen.

På vei inn til legevakten i Stavanger, eller på legevakten, fikk 43-åringen beskjed av politiet om at han ikke kunne kjøre bil før klokken 08.00 neste morgen.

Til tross for dette ble han likevel stoppet av politiet mens han kjørte bil på E39 på Rennesøy klokken 13.40 samme dag. Han hadde da en ruspåvirkning tilsvarende en promille på over 0,5.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten vekt på at saken var blitt gammel uten at 43-åringen kan lastes for dette. Straffen ble fengsel i 18 dager og 58.000 kroner i bot.

Han mistet også førerretten i en periode på tre år og må avlegge full ny førerprøve for å få denne tilbake.