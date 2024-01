Dømt for båtpromille

Den 47 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

8. april i fjor, omkring klokken 14.00, førte han båt mellom Hidle og Brimse i Hidlefjorden til tross for at han var påvirket av alkohol. Da politiet foretok en utblåsningsprøve som ga utslag på en alkoholkonsentrasjon tilsvarende 1,62 promille etter sikkerhetsfradrag. 47-åringen erkjente i senere politiavhør å ha inntatt alkohol både kvelden før og samme dag og deretter å ha ført båten.

47-åringen har forklart at han var på båttur med sin kjæreste og at han på formiddagen 8. april ble kontaktet av noen venner som var på Lindøy med båt, som ønsket at 47-åringen og kjæresten skulle reise dit. 47-åringen har forklart at han da han ble kontaktet allerede hadde drukket noen øl, og at han ante at han sannsynligvis ikke burde kjøre båt. Ifølge 47-åringen frarådet også kjæresten hans dette. 47-åringen har videre forklart at han førte båten likevel og at han etter mellom 15 og 20 minutter ble stoppet av politiet.

I straffeskjerpende la retning retten vekt på 47-åringen førte båten med en passasjer og at han trosset passasjerens advarsler og ønske om at han ikke skulle føre båten nettopp fordi han hadde inntatt alkohol.

I formildende retning la retten noe vekt på hans uforbeholdne tilståelse.

Straffen ble fengsel i 14 dager som ble gjort betinget med en prøvetid på to år, samt en bot på 10.000 kroner.

Han ble også fradømt retten til å føre båtførerbevispliktig fritidsbåt for en periode på ett år.