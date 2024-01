Skal ha skaffet seg seksuell omgang med jente

En 53 år gammel mann fra Sandnes er tiltalt for å ha skaffet seg seksuell omgang med en person under 18 år ved å yte eller avtale vederlag.

20. desember 2022 skal han ha skaffet seg seksuell omgang med en 17 år gammel jente ved å yte vederlag til henne i form av narkotika.

20. november 2022, omkring klokken 14.25, skal han ha kjørt bil i Skvadronveien på Sola til tross for at han var påvirket av gammahydroksybutyra (GHB) tilsvarende over 1,2 alkoholpromille.

10. mai i fjor skal han også ha kjørt bil på E 39 ved Stangeland til tross for at han ikke hadde gyldig førerkort.

Saken skal opp i Sandnes tinghus 10. april. I den forbindelse er det tatt forbehold om å legge ned påstand om tap av førerrett.