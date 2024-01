Tatt for ruskjøring

24. april i fjor kjørte den 26 år gamle mannen på Ganddal i Sandnes til tross for at han var påvirket av narkotiske tabletter.

En politipatrulje på stedet vinket ham inn for kontroll. Politiet besluttet derfor at det skulle tas blodprøve av ham på Sandnes legevakt. Denne viste at han var påvirket av narkotiske tabletter tilsvarende en promille på over 1,2.

«Etter rettens syn har tiltalte i det minste opptrådt uaktsomt da han kjørte i ruspåvirket tilstand. Han visste at han inntok valium lørdag 22. april 2023 uten at dette var foreskrevet av lege. I lys av konsentrasjonsgraden og symptomene tiltalte viste da han ble stanset av politiet, er retten sikker på at tiltalte i det minste burde forstått at han kjørte i ruspåvirket tilstand natt til mandag 24. april 2023», heter det i dommen.

Straffen ble fengsel i 18 dager og 10.000 kroner i bot. Han mistet også førerretten i to år og må avlegge full ny førerprøve for å få denne tilbake.