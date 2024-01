Sparket politibetjenter

Den 28 år gamle mannen erkjente delvis straffskyld da han nylig møtte i Stavanger tinghus. 6. november 2022, omkring klokken 02.10 var han utagerende mot politiet som var på et ordensoppdrag på Skagenkaien. Da han omkring klokken 02.30 skulle settes i arresten sparket han to politibetjenter i beina og truet med at han skulle sparke og spytte dersom noen snakket til ham.

På vei til Stavanger politistasjon kalte han også to politibetjenter «jævla horer» og «jævla fitter».

14. oktober i fjor, klokken 00.16, oppholdt han seg også på en storkiosk i Sandnes. Her sparket han i to søppelspann og en isdisk, samt kastet en brusflaske samtidig som han uttalte til en butikkansatt at han var «ei hore» med mer. I tillegg slo han også på en kundeskjerm tilhørende kassasystemet slik at denne ble ødelagt.

13. oktober i fjor ødela han også diverse inventar inne på et behandlingsrom på Stavanger legevakt.

«I skjerpende retning vektlegger retten at tiltalte er tidligere domfelt for vold av offentlig tjenestemann. Ved Stavanger tingretts dom av 9. mars 2020 ble han blant annet dømt for fire overtredelser av straffeloven § 155 og to overtredelser av straffeloven §156 annet ledd til fengsel i fire måneder. Straffen ble ansett utholdt i varetekt», heter det i dommen.

I formildende retning la retten også vekt på 28-åringen har erkjent straffskyld for flere av forholdene.

Straffen ble ubetinget fengsel i 40 dager og han ble også dømt til å betale 33.404 kroner i erstatning til Stavanger kommune.