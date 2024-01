Hadde 611 gram hasj og 79 gram marihuana

7. april 2022 foretok politiet ransaking i en bolig som en 22 år gammel mann disponerte på Storhaug i Stavanger.

Her ble det blant annet funnet 611,94 gram hasj, 79,94 gram marihuana og 74 ecstasytabletter.

Retten fant det bevist at 22-åringen med viten og vilje oppbevarte denne narkotikaen. I den forbindelse viste retten til at han erkjente forholdet i det første avhøret, men trakk tilståelsen i retten. Han begrunnet tilståelsen med at han var sliten etter å ha vært på glattcelle og bare ønsket å komme seg ut.

«Det er opplyst av aktor at tiltalte ikke tilsto en rekke andre forhold han ble avhørt for samtidig, noe som gjør at hans forklaring knyttet til hvorfor han tilsto framstår som lite sannsynlig», heter det i dommen fra Sør-Rogaland tingrett, avdeling Stavanger tinghus.

22-åringen var også tiltalt sammen med 30-åring tiltalt for ran.

Ifølge tiltalen skal de 16. juli 2022 utsatt en mann for vold og trusler med skytevåpen. Han skal deretter ha blitt truet til å overføre 48.000 kroner til 22-åringen og 500 kroner til 30-åringen.

22-åringen og 30-åringen forklarte i retten at pengeoverføringene fant sted i forbindelse med at mannen hadde kjøpt narkotika.

Retten kom til at det var rimelig tvil omkring at 22-åringen og 30-åringen hadde ranet mannen, og at de derfor skulle frifinnes for ranet.

Når det gjaldt narkotikaen kom retten til at 22-åringen skulle dømmes til tre måneders fengsel der han får fradrag for fire dager i varetekt.