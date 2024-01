Skal ha slått politibetjent i overkroppen

Det er statsadvokat Tore Kulstad som har tatt ut tiltale mot en 54 år gammel kvinne fra Stavanger. 6. desember 2022, omkring klokken 08.30, i forbindelse med at politiet skulle pågripe hennes sønn i boligen, samt gjennomføre ransaking etter ordre fra påtalemyndigheten, skal hun ha forsøkt å nekte politiet adgang til boligen.

Da en politibetjent tok kontroll på henne slik at politiet kunne få komme inn i boligen for å gjennomføre oppdraget, skal hun ha forsøkt å dra seg løs fra kontaktgrepet han holdt rundt hånden hennes. Mens politibetjenten forsøkte å holde inntil veggen for å forhindre at hun hindret politiet i tjenesteutførelsen, skal hun ha slått politibetjenten i overkroppen og forsøkt å sparke ham.

Saken skal opp i Sør-Rogaland tingrett 1. mars.