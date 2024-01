Forsøkte å rane apotek

Den 33 år gamle mannen erkjente delvis straffskyld da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

13. oktober i fjor, omkring klokken 13.23, forsøkte han å få ut medisiner fra et apotek uten resept, ved å vise fram et våpen han hadde i bukselinningen til to ansatte ved apoteket.

Før de ansatte hadde rukket å gi ham noen medisiner forlot 33-åringen stedet. Pistolen han viste fram for de fornærmede på apoteket, var en gasspistol. Denne ble funnet i en busk i nærheten av stedet der han ble pågrepet.

«Tiltalte fikk ikke med seg noe, men det er ikke tvil om at han forsøkte å rane til seg medisin ved å framvise våpen til de to nevnte fornærmede. Han hadde ikke resept», heter det i dommen.

Dagen etter han forsøkt å rane apoteket fikk politiet melding om en person med kniv i Sandnes. Da politiet kom til stedet viste dette seg å være 33-åringen. I forbindelse med at han ble fraktet til arresten i Stavanger kom han med flere trusler mot to politibetjenter.

Natt til 13. september i fjor ødela han også en PC-skjerm på et hotell i Sandnes. Like etterpå gikk han ut og rev av den bakre vindusviskeren på en taxi.

18. september i fjor, omkring klokken 17.25, bar han to kniver, en multiverktøy og en øks på et kjøpesenter i Stavanger.

Retten kom til at det er ransforsøket som er bærende for straffen og at 33-åringen skulle dømmes til fengsel i elleve måneder. Han ble også dømt til å betale 40.000 kroner i oppreisningserstatning til de to ansatte og 47.769 kroner til apoteket for utgifter i forbindelse med ranet.