Tatt for promillekjøring

Den 42 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Sandnes tinghus.

21. september i fjor, omkring klokken 14.00, kjørte han bil på Jæren til tross for at han var påvirket av alkohol. En blodprøve tatt av viste en promille på 1,17. I tillegg var det spor av amfetamin og kokain, men ikke tilsvarende over 0,2 promille for noen av stoffene.

Retten kom til at riktigheten av tilståelsen ble styrket av de øvrige opplysningene i saken, at han har forholdt seg som beskrevet i siktelsen og at han har handlet forsettlig.

«Det dreier seg her om en førstegangsovertredelse. Både det og påvirkningsgraden tilsier at det i dette tilfellet skal reageres med betinget fengsel. Retten har imidlertid vært noe i tvil, sett hen til opplysninger i anmeldelsen om at bakgrunnen for at politiet ble tilkalt var at siktede kjørte vinglete. Etter en samlet vurdering er retten likevel kommet til at det skal reageres med betinget fengsel i denne saken», heter det i dommen.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten vekt på kjøreturen fant sted på en trafikkert vei mellom Nærbø og Varhaug på dagtid, samt at bakgrunnen for at politiet ble tilkalt var at han kjørte vinglete.

Samtidig la retten noe vekt på hans uforbeholdne tilståelse. Dermed ble straffen betinget fengsel i 21 dager, samt en bot på 82.000 kroner.

Han mistet også førerretten i 23 måneder og må avlegge full ny førerprøve for å få denne tilbake.