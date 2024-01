Mann (52) hadde 25 gram amfetamin

Den 52 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Sandnes tinghus.

30. november i fjor, omkring klokken 03.50, oppbevarte han 25 gram amfetamin i en bolig på Ålgård.

Retten kom til at riktigheten av tilståelse ble styrket av de øvrige opplysningene i saken. Dermed kom retten til at han hadde forholdt seg som beskrevet i siktelsen og at han hadde handlet forsettlig.

Retten viste til at 52-åringen har hatt et langvarig rusproblem og er domfelt en rekke ganger tidligere, hovedsakelig for narkotika- og vinningskriminalitet og brudd på veitrafikkloven. Senest i mars 2022 ble han dømt til fengsel i ni måneder for diverse lovbrudd.

Denne gangen kom retten til at han skulle dømmes til 60 timer samfunnsstraff med en gjennomføringstid på 120 dager.