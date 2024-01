Hadde 78 gram hasj

Den 19 år gamle mannen fra Sola kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

7. september i fjor, omkring klokken 23.00, oppbevarte han en 78,75 gram hasj mens han befant seg på Ullandhaug i Stavanger.

Retten kom til at riktigheten av tilståelsen ble styrket av de øvrige opplysningene i saken og viste blant annet til rapport om ransaking og beslag. Med det som bakgrunn kom retten til at han hadde handlet som beskrevet i siktelsen og at han har handlet med forsett.

I forbindelse med straffeutmålingen viste retten til at mengden hasj var så stor at det foreligger en viss spredningsfare. Retten viste også til at 19-åringen tidligere er straffet for oppbevaring av narkotika.

Retten viste også til at grensen mellom betinget fengsel og ubetinget fengsel er 80 til 100 gram hasj.

I formildende retning la retten vekt på 19-åringens uforbeholdne tilståelse og samtykke til tilståelsesdom. Dermed ble straffen fengsel i 24 dager som ble gjort betinget med en prøvetid på to år.