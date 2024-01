Tatt for ruskjøring

Den 47 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

24. september 2022, omkring klokken 02.26, kjørte han bil på E 39 ved Kiellandsmyra i Stavanger til tross for at han var påvirket av alkohol.

«Riktigheten av tilståelsen styrkes av de øvrige opplysninger i saken, herunder analyseresultat fra hvor det framkommer at siktede hadde etanol i blodet tilsvarende 1,14 promille under en time etter kjøringen. På denne bakgrunn har retten funnet det bevist at siktede har forholdt seg som beskrevet i siktelsen, og at han har handlet forsettlig», heter det i dommen.

Når det gjaldt selve kjøringen la retten til grunn at han hadde tre passasjerer i bilen under kjøreturen, samt at han førte bilen på E39 med den risiko det innebar. I formildende retning la retten vekt på at 47-åringen har erkjent forholdet og samtykket til avgjørelse ved tilståelsesdom. Retten la også vekt på at saken hadde hatt betydelig liggetid hos politiet.

Påtalemyndigheten foreslo at straffen skulle settes til fengsel i 18 dager som gjøres betinget med en prøvetid på to år. Retten kom til at dette var en passende straff.

Han ble også dømt til å betale en bot på 45.000 kroner, subsidiært fengsel i 15 dager. 47-åringen ble også fradømt førerretten i 23 måneder der han får fradrag for tiden som har gått siden 24. september 2022. Han må avlegge full ny førerprøve for å få førerretten tilbake.