Skal ha kjørt bil som var påsatt kjennemerkene til en annen bil

16. februar i år må en 40 år gammel kvinne møte i Sør-Rogaland tingrett.

4. juli 2022, omkring klokken 15.50, skal hun ha kjørt bil på Ålgård tross for at kjennemerkene på bilen skal ha tilhørt en annen bil.

Kjøringen fant også sted mens hun var påvirket av narkotiske tabletter. En blodprøve tatt av henne klokken 18.30 samme dag skal ha vist en påvirkning av narkotiske tabletter og amfetamin tilsvarende en promille på over 1,2.

24. april 2022, omkring klokken 05.00 skal hun ha kjørt bil på Jæren til tross for at hun var påvirket av amfetamin. En blodprøve tatt av henne klokken 07.05 samme dag viste at hun var påvirket tilsvarende en promille på over 0,5.

Tiltalen lyder også på at hun skal ha kjørt bil uten å ha gyldig førerkort.