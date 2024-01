Knekte fotlenke og skylte den ned i do

Den 39 år gamle mannen erkjente delvis straffskyld da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

14. desember 2022 ble han i Gulating lagmannsretten blant annet dømt til kontaktforbud med elektronisk kontroll i en periode på to år regnet fra rettskraftig dom eller løslatelse. Han ble løslatt fra soning 11. august i fjor og fikk fotlenke i forbindelse med løslatelsen. Han signerte samme dag gjennomføringsplan for omvendt voldsalarm hvor det blant annet framgår at han har plikt til å lade fotlenken i henhold til de instruksjoner som gis.

Allerede 13. august i fjor unnlot han å lade fotlenken. 39-åringen forklarte i retten at han ikke har handlet med tilstrekkelig skyld og viste til en rekke hendelser den aktuelle dagen, blant annet at laderen og mobiltelefonen han var pålagt å bære ble forlagt i et hus han ikke lenger hadde lov til å være i nærheten av etter pålegg fra politiet og at laderen og mobiltelefonen var stjålet.

Retten kom til at han i det minste var grovt uaktsom da han unnlot å lade fotlenken.

16. august i fjor knekte han fotlenken og skylte den ned i en celle på Stavanger politistasjon. 39-åringen erkjente forholdet og forklarte at dette skjedde fordi han var frustrert.

Retten kom til at han også skulle dømmes for å ha oppholdt seg på en adresse til tross for at han hadde fått pålegg av politiet å forlate denne.

Straffen ble 69 dagers ubetinget fengsel og han ble også dømt til å betale 40.009 kroner i erstatning for fotlenken han skylte ned i do.