Skal ha kastet bolle på ansatt i butikk

29. januar må en 41 år gammel mann fra Jæren møte i Sandnes tinghus tiltalt for flere lovbrudd.

22. juni 2022 skal han ha kastet en bolle i ansiktet på en ansatt i en dagligvarebutikk på Jæren. Han skal deretter ha kommet med flere trusler mot henne.

12. februar 2022, omkring klokken 22.40 skal han kjørt en bil på Jærvegen i Eigersund til tross for at han var påvirket av amfetamin, narkotiske tabletter og cannabis. En blodprøve tatt av ham klokken 23.43 skal ha vist en ruspåvirkning tilsvarende en promille på over 0,5.

I forbindelse med denne kjøreturen skal han ikke hatt gyldig førerkort og bilen han kjørte skal heller ikke hatt gyldige kjennemerker. I tillegg skal han ha unnlatt å stoppe for politiet til tross for at det var gitt tegn om å stanse.

8. mars i fjor, omkring klokken 09.00, skal han ført en elsparkesykkel i Klepp til tross for at han var påvirket av narkotika tilsvarende en promille på over 1,2.

En gang i tidsrommet mellom den 22. og 24. november skal han også ha stjålet en bil fra en bolig på Jæren. Subsidiært er han tiltalt for heleri av denne bilen.

11. september 2022 skal han også ha stjålet verktøy fra en bolig på Bryne.