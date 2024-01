Kjørte bil på Jæren i narkotikarus

Den 30 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Sandnes tinghus.

17. oktober i fjor, omkring klokken 01.00, kjørte han bil på Nordsjøvegen i Hå til tross for at han var påvirket av amfetamin og cannabis.

Retten kom til at riktigheten av tilståelsen ble styrket av de øvrige opplysningene i saken.

En sakkyndigrapport har konkludert med at han hadde en påvirkningsgrad tilsvarende en promille på over 0,5.

Retten kom til at det ikke er tvil om at 30-åringen har gjort det han er siktet for, og at han i det minste var uaktsom da kjøringen fant sted.

Dermed kom retten til at han skulle dømmes til betinget fengsel i 15 dager og en bot på 65.000 kroner.

Han mistet også førerretten i 12 måneder og må avlegge full ny førerprøve for å få lappen tilbake.